Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carrera F1Julián ÁlvarezOyarzabalViniciusJubiladoBarcolaEtapa 21 Tour de FranciaClasificación Tour de FranciaMercado de fichajesPrograma Campeonato España AtletismoIniestaAudiencia Velada IbaiNico WilliamsJoan PradellsAntón DíezJubiladaDGTPartidos pretemporadaBarça pretemporadaServidores PlayStationPlayStationPS Plus AgostoOutdoor
instagramlinkedin

FÓRMULA 1

Clasificación final del GP de Hungría, con Alonso 14º y Sainz, 18º

Resurgen Lando Norris y McLaren y también Fernando Alonso y Aston Martin. El campeón británico se ha reencontrado con la victoria en Hungría y el asturiano ha recuperado sensaciones y competitividad al volante de su renovado monoplaza AMR26-B

Fernando Alonso, en el GP de Hungría

Fernando Alonso, en el GP de Hungría / Aston Martin F1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura López Albiac

Laura López Albiac

Lando Norris y McLaren han vuelto a la senda de la victoria en el GP de Hungría F1 2026. El piloto británico ha sido el más rápido en el circuito de Hungaroring, aunque su compañero Oscar Piastri no ha tenido tanta suerte. Tras superarle en la salida, el australiano ha perdido la posición en carrera y ha acabado abandonando por avería.

Max Verstappen ha finalizado segundo y Kimi Antonelli ha podido con los Ferrari para subir al podio en tercera posición. Fernando Alonso, con un Aston Martin que tiene otra cara tras incorporar 16 mejoras este fin de semana, ha finalizado decimocuarto y Carlos Sainz, ha sido decimoctavo y penúltimo tras recibir una sanción y lidiar con el peor Williams de la temporada.

GP de Hungría (70 vueltas-306,630 kms):

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull) a 15"080

3. Kimi Antonelli (Mercedes) a 18"728

4. Charles Leclerc (Ferrari) a 23"840

5. Lewis Hamilton (Ferrari) a 25"540

6. Isack Hadjar (Red Bull) a 55"488

7. George Russell (Mercedes) a 57"503

8. Liam Lawson (Visa RB) a 1 vuelta

9. Nico Hülkengerg (Audi) a 1 vuelta

10. Arvid Lindblad (Visa RB) a 1 vuelta

11. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 vuelta

12. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta

13. Lance Stroll (Aston Martin) a 1 vuelta

14. Fernando Alonso (Aston Martin) a 1 vuelta

15. Franco Colapinto (Alpine) a 2 vueltas

16. Esteban Ocon (Haas) 2 vueltas

17. Alexander Albon (Williams) a 2 vueltas

18. Carlos Sainz (Williams) a 2 vueltas

19. Oliver Bearman (Haas) 2 vueltas

Retirados:

Oscar Piastri (McLaren)

Sergio Pérez (Cadillac)

Noticias relacionadas y más

Valtteri Bottas (Cadillac)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL