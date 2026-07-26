FÓRMULA 1
Clasificación final del GP de Hungría, con Alonso 14º y Sainz, 18º
Resurgen Lando Norris y McLaren y también Fernando Alonso y Aston Martin. El campeón británico se ha reencontrado con la victoria en Hungría y el asturiano ha recuperado sensaciones y competitividad al volante de su renovado monoplaza AMR26-B
Lando Norris y McLaren han vuelto a la senda de la victoria en el GP de Hungría F1 2026. El piloto británico ha sido el más rápido en el circuito de Hungaroring, aunque su compañero Oscar Piastri no ha tenido tanta suerte. Tras superarle en la salida, el australiano ha perdido la posición en carrera y ha acabado abandonando por avería.
Max Verstappen ha finalizado segundo y Kimi Antonelli ha podido con los Ferrari para subir al podio en tercera posición. Fernando Alonso, con un Aston Martin que tiene otra cara tras incorporar 16 mejoras este fin de semana, ha finalizado decimocuarto y Carlos Sainz, ha sido decimoctavo y penúltimo tras recibir una sanción y lidiar con el peor Williams de la temporada.
GP de Hungría (70 vueltas-306,630 kms):
1. Lando Norris (McLaren)
2. Max Verstappen (Red Bull) a 15"080
3. Kimi Antonelli (Mercedes) a 18"728
4. Charles Leclerc (Ferrari) a 23"840
5. Lewis Hamilton (Ferrari) a 25"540
6. Isack Hadjar (Red Bull) a 55"488
7. George Russell (Mercedes) a 57"503
8. Liam Lawson (Visa RB) a 1 vuelta
9. Nico Hülkengerg (Audi) a 1 vuelta
10. Arvid Lindblad (Visa RB) a 1 vuelta
11. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 vuelta
12. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta
13. Lance Stroll (Aston Martin) a 1 vuelta
14. Fernando Alonso (Aston Martin) a 1 vuelta
15. Franco Colapinto (Alpine) a 2 vueltas
16. Esteban Ocon (Haas) 2 vueltas
17. Alexander Albon (Williams) a 2 vueltas
18. Carlos Sainz (Williams) a 2 vueltas
19. Oliver Bearman (Haas) 2 vueltas
Retirados:
Oscar Piastri (McLaren)
Sergio Pérez (Cadillac)
Valtteri Bottas (Cadillac)