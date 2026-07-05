Clasificación final del GP de Gran Bretaña de F1 2026, con Sainz 12º y Alonso, 18º

Charles Leclerc (Ferrari) ha resurgido en el GP de Gran Bretaña, logrando su primera victoria de la temporada. El piloto monegasco ha aprovechado los problemas de Kimi Antonelli, líder del Mundial, al que ha adelantado en la salida. Cuando el italiano venía remontando y parecía que iba a poder darle alcance, un fallo de fiabilidad de Mercedes le ha dejado sin opción.

Leclerc ha subido al podio escoltado por George Russell (Mercedes) y su compañero Lewis Hamilton, aunque el heptacampeón británico está pendiente de investigación y podría perder el tercer puesto tras pasar por comisarios.

La carrera ha terminado tras el coche de seguridad por el accidente de Max Verstappen a cuatro vueltas del final. Carlos Sainz ha acabado duodécimo y Fernando Alonso, decimoctavo, ambos fuera de la zona de puntos.

El líder del Mundial no ha puntuado y el campeonato se aprieta: Antonelli es líder ahora por solo 25 puntos sobre Russell.

GP de Gran Bretaña. (52 vueltas-306198 km)

1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:27'11"335

2. George Russell (Mercedes) a 0"427

3. Lewis Hamilton (Ferrari) a 0"772

4. Lando Norris (McLaren) 1"149

5. Isack Hadjar (Red Bull) a 1"598

6. Liam Lawson (Visa RB) a 2"023

7. Arvid Lindblad (Visa RB) a 2"214

8. Gabriel Bortoleto (Audi) a 2"413

9. Franco Colapinto (Alpine) a 3"229

10. Pierre Gasly (Alpine) a 3"445

11. Oscar Piastri (McLaren) a 4"014

12. Carlos Sainz (Williams) a 4"391

13. Oliver Bearman (Haas) a 5"245

14. Esteban Ocon (Haas) a 5"512

15. Sergio Pérez (Cadillac) a 7"403

16. Kimi Antonelli (Mercedes) a 8"005

17. Valtteri Bottas (Cadillac) a 8"162

18. Fernando Alonso (Aston Martin) a 1 vueltas

19. Lance Stroll (Aston Martin) a 1 vueltas

Retirados:

Max Verstappen (Red Bull)

Alexander Albon (Williams)

Nico Hülkenberg (Audi)