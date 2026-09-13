Clasificación final del GP de España 2026 de F1, con Alonso 17º y abandono de Sainz

No hay quien pare a Kimi Antonelli. El piloto italiano de Mercedes, que a sus 20 años tiene cada vez más encarrilado el título mundial, se ha llevado la victoria este domingo en el Gran Premio de España, disputado por primera vez en el circuito urbano de Madring.

Antonelli, con la suerte de cara y favorecido por un coche de seguridad que ha arruinado la carrera de Lando Norris, se ha impuesto por delante de Max Verstappen y el piloto británico de McLaren, el más rápido en el circuito madrileño.

El golpe de Antonelli es casi definitivo: Lewis Hamilton tuvo que abandonar al inicio al quedarse sin frenos y ya está a más de cien puntios del líder de Mercedes. Y su compañero George Russell, que ha terminado quinto, es segundo en el campeonato, pero a 81 puntos, más de tres carreras, respecto al italiano.

Gran Premio de España. Carrera. (57 vueltas-308.399 km)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:36.030

2. Max Verstappen (Red Bull) a 4"351

3, Lando Norris (McLaren) a 5"089

4. Charles Leclerc (Ferrari) a 29"116

5. George Russell (Mercedes) a 29"829

6. Liam Lawson (Red Bull) a 86"746

7. Franco Colapinto (Alpine) a 94"281

8. Oscar Piastri (McLaren) a 95"839

9. Arvid Lindblad (Visa RB) a 1 vuelta

10. Nico Hülkengerg (Audi) a 1 vuelta

11. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta

12. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta

13. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 vuelta

14. Yuki Tsunoda (Visa RB) a 1 vuelta

15. Alexander Albon (Williams) a 1 vuelta

16. Oliver Bearman (Haas) a 1 vuelta

17. Fernando Alonso (Aston Martin) a 2 vueltas

18. Valtteri Bottas (Cadillac) a 3 vueltas

Retirados

Carlos Sainz (Williams)

Sergio Pérez ( Cadillac)

Lance Stroll (Aston Martin)

Lewis Hamilton (Ferrari)