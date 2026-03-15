Clasificación final del GP de China de F1: Sainz, noveno y Alonso, retirado

Kimi Antonelli se ha graduado en la F1 y a sus 19 años ha conquistado su primera victoria en el Mundial. El italiano ha superado a su compañero George Russell y se ha defendido del británico y de los Ferrari, que le han presionado desde el principio de cada carrera.

Lewis Hamilton ha podido esta vez con Charles Leclerc y ha subido por primera vez al podio con Ferrari. Carlos Sainz ha conseguido dos meritorios puntos con el Williams, a pesar de terminar doblado en una carrera con siete coches eliminados (cuatro incluso antes de empezar) y Fernando Alonso ha tenido que abandonar en carrera por sus problemas en lasm manos a causa de las fuertes vibraciones del motor Honda.

GP DE CHINA (56 vueltas)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:33'15"607

2. George Russell (Mercedes) a 5"515

3. Lewis Hamilton (Ferrari) a 25"267

4. Charles Leclerc (Ferrari) a 28"894

5. Oliver Bearman (Haas) a 57"268

6. Pierre Gasly (Alpine) a 59"647

7. Liam Lawson (Visa RB) a 80"588

8. Isack Hadjar ( Red Bull) a 87"247

9. Carlos Sainz (Williams) a 1 vuelta

10. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta

11. Nico Hülkengerg (Audi) a 1 vuelta

12. Arvid Lindblad (Visa RB) a 1 vuelta

13. Valtteri Bottas (Cadillac) a 1 vuelta

14. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta

15. Sergio Pérez (Cadillac) a 1 vuelta

Retirados:

Max Verstappen (Red Bull) V45

Fernando Alonso (Aston Martin) V32

Lance Stroll (Aston Martin V9

Oscar Piastri (McLaren) No salió

Lando Norris (McLaren) No salió

Gabriel Bortoleto (Audi) no salió

Alexander Albon (Williams) no salió