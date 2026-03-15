Fórmula 1
Clasificación final del GP de China de F1: Sainz, noveno y Alonso, retirado
Kimi Antonelli ha liderado otro doblete de Mercedes en China, con Russell y Hamilton completando el podio. Carlos Sainz ha terminado doblado, pero noveno y en zona de puntos, mientras que los Aston Martin de Alonso y Stroll no han acabado la carrera
Kimi Antonelli se ha graduado en la F1 y a sus 19 años ha conquistado su primera victoria en el Mundial. El italiano ha superado a su compañero George Russell y se ha defendido del británico y de los Ferrari, que le han presionado desde el principio de cada carrera.
Lewis Hamilton ha podido esta vez con Charles Leclerc y ha subido por primera vez al podio con Ferrari. Carlos Sainz ha conseguido dos meritorios puntos con el Williams, a pesar de terminar doblado en una carrera con siete coches eliminados (cuatro incluso antes de empezar) y Fernando Alonso ha tenido que abandonar en carrera por sus problemas en lasm manos a causa de las fuertes vibraciones del motor Honda.
GP DE CHINA (56 vueltas)
1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1:33'15"607
2. George Russell (Mercedes) a 5"515
3. Lewis Hamilton (Ferrari) a 25"267
4. Charles Leclerc (Ferrari) a 28"894
5. Oliver Bearman (Haas) a 57"268
6. Pierre Gasly (Alpine) a 59"647
7. Liam Lawson (Visa RB) a 80"588
8. Isack Hadjar ( Red Bull) a 87"247
9. Carlos Sainz (Williams) a 1 vuelta
10. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta
11. Nico Hülkengerg (Audi) a 1 vuelta
12. Arvid Lindblad (Visa RB) a 1 vuelta
13. Valtteri Bottas (Cadillac) a 1 vuelta
14. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta
15. Sergio Pérez (Cadillac) a 1 vuelta
Retirados:
Max Verstappen (Red Bull) V45
Fernando Alonso (Aston Martin) V32
Lance Stroll (Aston Martin V9
Oscar Piastri (McLaren) No salió
Lando Norris (McLaren) No salió
Gabriel Bortoleto (Audi) no salió
Alexander Albon (Williams) no salió
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