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FÓRMULA 1

Clasificación final del GP de Bélgica de F1, con Sainz (16º) y Alonso (19º)

Kimi Antonelli ha ganado el GP de Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps, por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen; Los españoles, Sainz y Alonso, de nuevo en la cola

El podio en Bélgica

El podio en Bélgica / @F1

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Un accidente de George Russell, embestido por Lewis Hamilton en la primera vuelta, ha marcado el GP de Bélgica. Esta vez la fortuna le ha sonreído a Kimi Antonelli , que ha hecho buenos los pronósticos y se ha llevado su sexta victoria de la temporada, por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen

El resultado consolida a Antonelli al frente del campeonato, ahora con 45 puntos de ventaja sobre Hamilton, que ha cruzado la meta cuarto y asciende al segundo puesto de la general. Los españoles Carlos Sainz, 16º y Alonso, 19º, han vivido otra carrera para olvidar.El asturiano ha sido el último y doblado dos veces.

GP de Bélgica. (44 vueltas-308.052 kms)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1.24.42.479

2. Charles Leclerc (Ferrari) a 1"952

3. Max Verstappen (Red Bull) a 11"586

4. Lewis Hamilton (Ferrari) a 17"245

5. Oscar Piastri (McLaren) a 18"988

6. Isack Hadjar (Red Bull) a 23"307

7. Lando Norris (McLaren) a 24"014

8. Gabriel Bortoleto (Audi) a 49"140

9. Arvid Lindblad (Visa RB) a 50"406

10. Franco Colapinto (Alpine) a 76"037

11. Pierre Gasly (Alpine) a 76"991

12. Liam Lawson (Visa RB) a 77"523

13. Nico Hülkengerg (Audi) a 78"348

14. Oliver Bearman (Haas) a 94"465

15. Alexander Albon (Williams) a 104"684

16. Carlos Sainz (Williams) a 105"856

17. Esteban Ocon (Haas) a 110"925

18. Valtteri Bottas (Cadillac) a 1 vuelta

19. Fernando Alonso (Aston Martin) a 2 vueltas

Retirados:

Lance Stroll (Aston Martin)

Sergio Pérez (Cadillac)

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George Russell (Mercedes)

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