Clasificación final del GP de Bélgica de F1, con Sainz (16º) y Alonso (19º)

Un accidente de George Russell, embestido por Lewis Hamilton en la primera vuelta, ha marcado el GP de Bélgica. Esta vez la fortuna le ha sonreído a Kimi Antonelli , que ha hecho buenos los pronósticos y se ha llevado su sexta victoria de la temporada, por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen

El resultado consolida a Antonelli al frente del campeonato, ahora con 45 puntos de ventaja sobre Hamilton, que ha cruzado la meta cuarto y asciende al segundo puesto de la general. Los españoles Carlos Sainz, 16º y Alonso, 19º, han vivido otra carrera para olvidar.El asturiano ha sido el último y doblado dos veces.

GP de Bélgica. (44 vueltas-308.052 kms)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1.24.42.479

2. Charles Leclerc (Ferrari) a 1"952

3. Max Verstappen (Red Bull) a 11"586

4. Lewis Hamilton (Ferrari) a 17"245

5. Oscar Piastri (McLaren) a 18"988

6. Isack Hadjar (Red Bull) a 23"307

7. Lando Norris (McLaren) a 24"014

8. Gabriel Bortoleto (Audi) a 49"140

9. Arvid Lindblad (Visa RB) a 50"406

10. Franco Colapinto (Alpine) a 76"037

11. Pierre Gasly (Alpine) a 76"991

12. Liam Lawson (Visa RB) a 77"523

13. Nico Hülkengerg (Audi) a 78"348

14. Oliver Bearman (Haas) a 94"465

15. Alexander Albon (Williams) a 104"684

16. Carlos Sainz (Williams) a 105"856

17. Esteban Ocon (Haas) a 110"925

18. Valtteri Bottas (Cadillac) a 1 vuelta

19. Fernando Alonso (Aston Martin) a 2 vueltas

Retirados:

Lance Stroll (Aston Martin)

Sergio Pérez (Cadillac)

George Russell (Mercedes)