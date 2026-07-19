FÓRMULA 1
Clasificación final del GP de Bélgica de F1, con Sainz (16º) y Alonso (19º)
Kimi Antonelli ha ganado el GP de Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps, por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen; Los españoles, Sainz y Alonso, de nuevo en la cola
Un accidente de George Russell, embestido por Lewis Hamilton en la primera vuelta, ha marcado el GP de Bélgica. Esta vez la fortuna le ha sonreído a Kimi Antonelli , que ha hecho buenos los pronósticos y se ha llevado su sexta victoria de la temporada, por delante de Charles Leclerc y Max Verstappen
El resultado consolida a Antonelli al frente del campeonato, ahora con 45 puntos de ventaja sobre Hamilton, que ha cruzado la meta cuarto y asciende al segundo puesto de la general. Los españoles Carlos Sainz, 16º y Alonso, 19º, han vivido otra carrera para olvidar.El asturiano ha sido el último y doblado dos veces.
GP de Bélgica. (44 vueltas-308.052 kms)
1. Kimi Antonelli (Mercedes) 1.24.42.479
2. Charles Leclerc (Ferrari) a 1"952
3. Max Verstappen (Red Bull) a 11"586
4. Lewis Hamilton (Ferrari) a 17"245
5. Oscar Piastri (McLaren) a 18"988
6. Isack Hadjar (Red Bull) a 23"307
7. Lando Norris (McLaren) a 24"014
8. Gabriel Bortoleto (Audi) a 49"140
9. Arvid Lindblad (Visa RB) a 50"406
10. Franco Colapinto (Alpine) a 76"037
11. Pierre Gasly (Alpine) a 76"991
12. Liam Lawson (Visa RB) a 77"523
13. Nico Hülkengerg (Audi) a 78"348
14. Oliver Bearman (Haas) a 94"465
15. Alexander Albon (Williams) a 104"684
16. Carlos Sainz (Williams) a 105"856
17. Esteban Ocon (Haas) a 110"925
18. Valtteri Bottas (Cadillac) a 1 vuelta
19. Fernando Alonso (Aston Martin) a 2 vueltas
Retirados:
Lance Stroll (Aston Martin)
Sergio Pérez (Cadillac)
George Russell (Mercedes)
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