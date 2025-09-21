Fórmula 1
Clasificación final del GP de Azerbaiyán, con Sainz 3º en el podio y Alonso, 15º
Carlos Sainz ha sido tercero en Bakú, precedido por el ganador Max Verstappen y por George Russell. Fernando Alonso se ha visto lastrado por una sanción de 5 segundos y ha terminado sin puntos
Carlos Sainz ha sumado su primer podio con Williams y lo ha celebrado cantando el primer 'Smooth Operation' con su nuevo equipo. El madrileño deja atrás su peor racha de resultados en la F1, después de seis grandes premios sin puntuar, y ha sido tercero tras el ganador Max Verstappen y George Russell.
Sainz ha tardado 17 carreras en subir al podio con Williams, mientras que su sucesor en Ferrari, Lewis Hamlton, sigue sin conseguirlo y hoy ha sido octavo por delante de Leclerc en una discreta actuación de los de Maranello.
Max Verstappen ha logrado su segunda victoria consecutiva tras Monza y le ha recortado 25 puntos al líder del Mundial Oscar Piastri, que se ha estrellado en la primera vuelta en Bakú. Lando Norris no ha aprovechado la oportunidad tras el accidente y solo ha podido ser séptimo, por lo que la diferencia entre ambos es de 25 puntos y Max está ya a 69 del australiano.
Fernando Alonso, se ha adelantado en la salida a la estela de Piastri y se ha visto lastrado por una sanción de 5 segundos, para terminar en la 15ª posición.
GP de Azerbaiyán. Carrera (51 vueltas - 306.049 km)
1. Max Verstappen (Red Bull) 1:33'26"408
2. George Russell (Mercedes) a 14"609
3. Carlos Sainz (Williams) a 19"199
4. Kimi Antonelli (Mercedes) a 21"760
5. Liam Lawson (Visa RB) a 33"290
6. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 33"808
7. Lando Norris (McLaren) a 34"227
8. Lewis Hamilton (Ferrari) a 36"310
9. Charles Leclerc (Ferrari) a 36"774
10. Isack Hadjar (Visa RB) a 38"982
11. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 67"606
12. Oliver Bearman (Haas) a 68"262
13. Alexander Albon (Williams) a 72"870
14. Esteban Ocon (Haas) a 77"580
15. Fernando Alonso (Aston Martin) a 78"707
16. Nico Hülkengerg (Sauber) a 80"237
17. Lance Stroll (Aston Martin) a 96"392
18. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta
19. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta
Retirados:
Oscar Piastri (McLaren)
- La pieza que le faltaba a Flick: 'Puede ser mucho más que un matrimonio de conveniencia
- Tensión en Mánchester tras el doblete de Rashford: 'No me preocupa
- Pedri prioriza el Barça y el descanso
- Dardo directo de Flick al Real Madrid: 'Estar ahí es tener respeto
- Raphinha: el brasileño que nadie esperaba se pone a 150
- Otro problema más para el nuevo Bernabéu: '¡Es una sauna!
- Ronaldinho, el detalle definitivo para saber el ganador del Balón de Oro
- Gavi, decisión inminente