Clasificación final del GP de Azerbaiyán, con Sainz 3º en el podio y Alonso, 15º

Carlos Sainz ha sumado su primer podio con Williams y lo ha celebrado cantando el primer 'Smooth Operation' con su nuevo equipo. El madrileño deja atrás su peor racha de resultados en la F1, después de seis grandes premios sin puntuar, y ha sido tercero tras el ganador Max Verstappen y George Russell.

Sainz ha tardado 17 carreras en subir al podio con Williams, mientras que su sucesor en Ferrari, Lewis Hamlton, sigue sin conseguirlo y hoy ha sido octavo por delante de Leclerc en una discreta actuación de los de Maranello.

Max Verstappen ha logrado su segunda victoria consecutiva tras Monza y le ha recortado 25 puntos al líder del Mundial Oscar Piastri, que se ha estrellado en la primera vuelta en Bakú. Lando Norris no ha aprovechado la oportunidad tras el accidente y solo ha podido ser séptimo, por lo que la diferencia entre ambos es de 25 puntos y Max está ya a 69 del australiano.

Fernando Alonso, se ha adelantado en la salida a la estela de Piastri y se ha visto lastrado por una sanción de 5 segundos, para terminar en la 15ª posición.

GP de Azerbaiyán. Carrera (51 vueltas - 306.049 km)

1. Max Verstappen (Red Bull) 1:33'26"408

2. George Russell (Mercedes) a 14"609

3. Carlos Sainz (Williams) a 19"199

4. Kimi Antonelli (Mercedes) a 21"760

5. Liam Lawson (Visa RB) a 33"290

6. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 33"808

7. Lando Norris (McLaren) a 34"227

8. Lewis Hamilton (Ferrari) a 36"310

9. Charles Leclerc (Ferrari) a 36"774

10. Isack Hadjar (Visa RB) a 38"982

11. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 67"606

12. Oliver Bearman (Haas) a 68"262

13. Alexander Albon (Williams) a 72"870

14. Esteban Ocon (Haas) a 77"580

15. Fernando Alonso (Aston Martin) a 78"707

16. Nico Hülkengerg (Sauber) a 80"237

17. Lance Stroll (Aston Martin) a 96"392

18. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta

19. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta

Retirados:

Oscar Piastri (McLaren)