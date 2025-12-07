Fórmula 1
Clasificación final del GP de Abu Dhabi, con Alonso 6º y Sainz, 13º
Max Verstappen ha ganado la última carrera de la temporada, que ha coronado campeón a Lando Norris, tercero en el podio
Termina la temporada 2025 de Fórmula 1 y lo hace con Lando Norris como nuevo campeón del mundo. Max Verstappen se ha llevado la victoria en la última carrera del curso en Abu Dhabi, por delante de Oscar Piastri, pero al piloto británico de McLaren, tercero en el podio, le ha bastado con ese resultado para alzarse con su primer título.
Fernando Alonso ha vuelto a brillar con un difícil Aston Martin y despide el año con una sexta plaza que consolida a su equipo séptimo en el Mundial de constructores y le permite escalar al top diez final de la general de pilotos.
Carlos Sainz no ha tenido su mejor carrera para despedir su primer año en Williams y se ha tenido que conformar con la 13ª posición.
GP de Abu Dhabi. Carrera (58 vueltas - 306.183 kms)
1. Max Verstappen (Red Bull) 1:26'07"469
2. Oscar Piastri (McLaren) a 12"594
3. Lando Norris (McLaren) a 16"572
4. Charles Leclerc (Ferrari) a 23"279
5. George Russell (Mercedes) a 48"563
6. Fernando Alonso (Aston Martin) a 67"562
7. Esteban Ocon (Haas) a 69"876
8. Lewis Hamilton (Ferrari)a 72"670
9. Nico Hülkengerg (Sauber) a 79"014
10. Lance Stroll (Aston Martin) a 79"523
11. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 81"043
12. Oliver Bearman (Haas) a 81"166
13. Carlos Sainz (Williams) a 82"158
14. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 83"794
15. Kimi Antonelli (Mercedes) a 84"399
16. Alexander Albon (Williams) a 90"327
17. Isack Hadjar (Visa RB) a 1 vuelta
18. Liam Lawson (Visa RB) a 1 vuelta
19. Pierre Gasly (Alpine) a 1 vuelta
20. Franco Colapinto (Alpine) a 1 vuelta
