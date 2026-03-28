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Clasificación F1 Japón 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo
Sigue en directo el resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz en la clasificación del Gran Premio de Japón
Cómo ver en directo y online todo el Mundial de Fórmula 1 en DAZN con Fernando Alonso y Carlos Sainz
Sergi Bescós I Lázaro
Q1 Min 2
Fernando y Carlos vuelven a pista con un nuevo juego de neumáticos
Q1 Min 4
Leclerc se pone primero tras superar a Antonelli. Ojo con Hamilton y los Ferrari que son terceros ahora mismo con +0.394
Q1 Min 5
Carlos Saiz dependerá si Albon o Colapinto cometen algún error. Veremos cómo evoluciona esta batalla
Q1 Min 6
¡Así vamos a poco más de 6 minutos para el final de la Q1!
Q1 Min 7
Fernando rueda en última posición con un +3.357. Carlos Sainz es décimo octavo +1.641
Q1 Min 10
Antonelli supera Leclerc con 1:30.035
Q1 Min 11
Leclerc se pone primero con 1:30.0. Ojo que ya han salido los dos Mercedes
Q1 Min 12
Piastri marca el primer tiempo de corte con 1:30.4
Q1 Min 12
Todo el mundo en pista menos los Mercedes. Parece que los equipos han escogido usar neumático blando
Q1 Min 16
Salen Piastri y Verstappen a rodar
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