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Clasificación F1 Japón 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo

Sigue en directo el resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz en la clasificación del Gran Premio de Japón

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Fernando Alonso, en Japón

Fernando Alonso, en Japón / AFP7 vía Europa Press

Sergi Bescós I Lázaro

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