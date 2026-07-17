Clasificación del GP de Bélgica de Fórmula 1 hoy: horario y dónde ver F1 hoy por TV, en directo con Fernando Alonso

La Fórmula 1 vivirá una nueva emocionante clasificación del histórico GP de Bélgica este sábado. En Spa-Francorchamps, uno de los trazados más desafiantes por sus largas rectas y curvas rápidas, los pilotos buscarán hacer un buen papel en uno de los fines de semana más esperados del calendario, y buena parte de su futuro rendimiento pasará por obtener una buena posición de salida de cara a la carrera del domingo.

Una vez realizados las dos primeras tandas de entrenamientos libres en el trazado belga, los pilotos ya saben qué rendimiento aproximado podrá dar su monoplaza durante el resto del fin de semana. La exigencia de Spa-Francorchamps es máxima, uno de los circuitos más largos y desafiantes para cualquier piloto, así que no cometer ningún error es clave para conseguir salir satisfecho de la sesión de clasificación de este sábado.

Kimi Antonelli, líder del campeonato, en el Gran Premio de Gran Bretaña / PETER POWELL / POOL / EFE

La pelea estará servida entre Mercedes y Ferrari, que se postulan como las dos escuderías a pelear por la pole position este sábado en Spa. A Bélgica llega Kimi Antonelli como líder del Mundial de F1, pero con la certeza de que sus principales rivales -George Russell y Lewis Hamilton- estarán en la pelea por la victoria y la primera posición en la parrilla de salida.

A qué hora es la clasificación del GP de Bélgica de Fórmula 1 2026

Sábado 18 de julio: Libres 3 | 12:30 horas

Clasificación | 16:00 horas

Dónde ver el GP de Bélgica F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Bélgica se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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