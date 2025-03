Clasificación F1 GP de China, hoy en directo: Sigue la qualy de Fórmula 1 en Shanghai, con Alonso y Sainz

UN FERNANDO ALONSO QUE SE QUEDÓ A LAS PUERTAS

Fernando Alonso se quedó muy cerca de la SQ3 el viernes y no pudo sumar ningún punto durante la carrera sprint. Pese a estos resultados en el circuito de Shanghái, las sensaciones del asturiano con su Aston Martin no fueron del todo malas, ya que un fallo de motor le acabó condicionando y de no haber sido por este percance con su monoplaza, estaríamos hablando de otros números para el piloto español.