En directo
F1
Clasificación F1 del GP de Catalunya, en directo hoy: resultado de Alonso y Sainz, en vivo
Sigue en directo los entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, que se disputa en el Circuit de Barcelona-Catalunya
Mejora Gasly que se coloca décimo, aunque pasa su compañero Franco Colapinto y le quita ese puesto. Buen rendimiento de nuevo de los Alpine.
Ahora mismo Carlos Sainz estaría en el límite de la Q2. Es decimosexto pero no puede confiarse.
Sacan las protecciones a los neumáticos de Carlos Sainz. Necesita una vuelta sin errores el madrileño, que sale con los neumáticos blandos. Por delante de Sainz pasa Fernando Alonso, con mucho tráfico ahora en la zona del pit-lane.
Cinco minutos para el final
Calma tensa a cinco minutos para el final. Todos en los garajes. En zona de eliminación en estos momentos: Checo Pérez, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Alex Albon, Fernando Alonso y Lance Strol..
Albon y Stroll toman el camino de los garajes. Los dos se han dado un buen paseo por la grava y regresan a boxes para ajustar algunas partes antes de intentar el ataque a la Q2.
Termina su vuelta lanzada Piastri y sube hasta la quinta plaza, por delante de su compañero, Lando Norris.
Todos los gallos ya enseñando las plumas. Ha mejorado Russell el crono de Leclerc y a renglón seguido ha cruzado Lewis Hamilton rebajando aún más la marca. El listón se coloca en el 1:15.625.
Por debajo, Albon, Bottas, Alonso, Stroll y Piastri, en zona de eliminación.
No le ha durado mucho la posición a Verstappen. Leclerc baja al 1:15.964. A 0.013 se pone Antonelli.
Verstappen marca la pauta
De lila también el segundo parcial para Verstappen... viene lanzado el de Red BUll que se coloca primero con 1:16.352. Aun muy lejos de la pole del año pasado pero ya empieza a ser un registro interesantepara Q1.
Empieza la vuelta lanzada Max Verstappen. Se ha encontrado con un RB que salía del pit-lane y ha tenido que corregir un poco su trayectoria. Aún así pinta de lila el primer parcial.
- Vinícius, decidido a irse gratis
- Maribel, hermana de Rafa Nadal, sobre su infancia: 'Cuando estábamos en Manacor, vivíamos muy unidos
- Al Real Madrid se le escapa el sueño de Mourinho para el centro del campo
- Bernardo Silva plantó a última hora al Atlético de Madrid: 'Tenía que firmar por la mañana
- El Brighton ofrece 35 millones por el central que sigue el Barça
- Rodri, sobre el pisotón de Gavi: 'Le da igual, no tiene filtro
- Dembélé explica su salida del Barça: 'Era el momento de dejar el club
- Todos los caminos conducen a Ter Stegen