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Clasificación F1 del GP de Catalunya, en directo hoy: resultado de Alonso y Sainz, en vivo

Sigue en directo los entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, que se disputa en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Fernando Alonso, en el Circuit

Fernando Alonso, en el Circuit / EFE

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