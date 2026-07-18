En directo
FÓRMULA 1
Clasificación F1 del GP de Bélgica, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo
Sigue en directo la sesión de clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 que se disputa en Spa-Francorchamps
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Isaac Fandos
Condiciones meteorológicas
Día muy soleado y mucha calor sobre el asfalto belga. Veremos como puede afectar.
Domina Mercedes
No ha habdo sorpresa en los libres 3, con un Antonelli que ha vuelto a estar por encima del resto.
Bienvenidos
Buenas tardes desde Bélgica. En poco más de 20 minutos, empezará la clasificación de Spa-Francorchamps, y os la contaremos aquí en Sport.es.
- Más de 50 mil franceses reclaman repetir la semifinal ante España por una supuesta mano de Lamine Yamal
- Las alternativas del Barça a Julián Álvarez: estas son las opciones de mercado
- Julián Álvarez estalla contra el Atlético de Madrid
- Jhon Duran, alternativa sorpresa del Barça para la delantera
- La aplaudida reflexión de Erling Haaland: 'Los hombres tenemos la obligación de redistribuir ese trabajo de cuidados que históricamente ha sido depositado sobre las mujeres
- Ruud Nijstad: 'Formar una pareja de centrales con Cubarsí en el Barça es mi gran objetivo
- Sale a la luz la operación que puede acercar a Julián Álvarez al Barça: 'A partir del lunes...
- Oficial: El Atlético descarta vender a Julián Álvarez al Barça