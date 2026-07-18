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Clasificación F1 del GP de Bélgica, en directo hoy: resultado de Fernando Alonso y Carlos Sainz, en vivo

Sigue en directo la sesión de clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 que se disputa en Spa-Francorchamps

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin

Fernando Alonso, piloto de Aston Martin / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

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