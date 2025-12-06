Clasificación de Fórmula 1, en directo: GP de Abu Dhabi, en vivo hoy

En directo
1.30'
Verstappen ya no va a salir en lo que queda de Q2.
El neerlandés se conforma con su tiempo inferior al de Russell (ahora mismo sigue siendo segundo) y se lo jugará todo en la Q3
5'
Hadjar, Tsunoda, Antonelli, Bearman y Lawson son los pilotos que ahora mismo estarían elimiandos en la Q2.
Tienen cinco minutos por delante para intentar salvarse
8'
¡Lo de Russell este fin de semana en Abu Dhabi está siendo increíble!
El piloto de Mercedes vuelve a firmar un excelente tiempo y se pone primero con 1:22.730'.
Verstappen, Norris y Piastri están por detrás del británico
14'
Arranca la Q2
Vuelve el movimiento al circuito de Yas Marina
FINAL Q1
Continúa la pesadilla para Hamilton en este sábado. Después de sufrir un accidente en los Libres 3, ahora ha caído eliminado a las primeras de cambio en la Q1.
Su equipo (Ferrari) ha quedado quinto. Casi nada...
La realización televisiva ha enfocado la cara de decepción de Jorge Lorenzo desde el box de Ferrari
FINAL
Se acabó la Q1
La gran noticia es que Lewis Hamilton cae en la Q1 junto a Albon, Hulkenberg, Gasly y Colapinto.
En la parte alta, el mejor tiempo lo ha firmado Oscar Piastri (1:22.605) por delante de Verstappen (+0.272), Antonelli (0.289) y Alonso (0.466).
Norris ha quedado sexto
1'
Excelente vuelta de Oscar Piastri, que se pone líder y le saca medio segundo a su compañero de equipo Lando Norris
3'
Fernando Alonso se encuentra en sexta posición, mientras que Carlos Sainz es decimotercero por delante de Tsunoda y Bortoleto
5'
Invitados inesperados como Russell y Bearman están liderando la Q1. Quedan cinco minutos por delante, todos los focos puestos en la reacción de Piastri, Verstappen y Norris.
9'
Más apretado imposible
Tenmos 78 milésimas de diferencia en las cuatro primeras posiciones.
Russell (1:23.247), Bearman, Piastri y Verstappen están más que ajustados en lo alto de la Q1
