Clasificación del GP de Países Bajos de F1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz, en directo hoy

Resolución del incidente de Russell y Alonso

El panel de comisarios de la FIA han decidido no sancionar a Russell por el incidente con Fernando. Consideran que Russell no tenía forma de saber que Fernando llegaba por detrás suyo. Sin embargo, los comisarios admiten de la peligrosidad de la acción y han realizado una advertencia a Russell y han multado con 7.500 euros a Mercedes.