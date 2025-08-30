En Directo
Fórmula 1
Clasificación del GP de Países Bajos de F1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz, en directo hoy
En directo la clasificación del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 en Zandvoort
Sergi Bescós
Última hora en directo de la 'qualy' del GP de Países Bajos de Fórmula 1 2025
LA CLASIFICACIÓN Q1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
¡Bandera amarilla! Accidente de Stroll en la curva 13.
LA CLASIFICACIÓN Q1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
Ambos Ferrari ya en pista también. Veremos el rendimiento de Leclerc y Hamilton en esta 'qualy'.
LA CLASIFICACIÓN Q1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
Mitad de la parrilla en pista. Muchos pilotos han salido bastante pronto.
LA CLASIFICACIÓN Q1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
Viento soplando a 3km/h. Cuidado con este factor para esta 'qualy' que acaba de empezar.
LA CLASIFICACIÓN Q1 | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
¡Empieza la Q1!
LA CLASIFICACIÓN | GP DE LOS PAÍSES BAJOS
¡Esto empieza en breves! Muchas ganas de ver a los pilotos españoles. De salida, esperamos que ambos consigan llegar a la Q3.
Resolución del incidente de Russell y Alonso
El panel de comisarios de la FIA han decidido no sancionar a Russell por el incidente con Fernando. Consideran que Russell no tenía forma de saber que Fernando llegaba por detrás suyo. Sin embargo, los comisarios admiten de la peligrosidad de la acción y han realizado una advertencia a Russell y han multado con 7.500 euros a Mercedes.
Ferrari y Hamilton
Uno de los grandes equipos que no está en su mejor momento es Ferrari. Hamilton vive una de sus temporadas más duras de su carrera. Tras las vacaciones, el piloto inglés buscará pelear por los puestos nobles de la tabla y salir a flote en esta segunda parte de temporada.
Por otro lado, con la gran diferencia que parece que hay entre los McLaren y los demás equipos, ¿Podrá Verstappen recortar distancia con los 'papaya'? El piloto de Red Bull busca acercarse lo más posible a los líderes del mundial.
Algo más de 20 minutos para el inicio de la 'qualy'
Varias incógnitas antes del inicio de la qualifying. ¿Sería una decepción si Aston Martin no llega a Q3? ¿Serán capaces de pelear con Ferrari?¿Y con Williams? ¿Confirmarán sus mejoras y pelearán por los puestos de puntos?
- Todos pendientes de Fermín
- Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
- Mercado de fichajes, hoy 29 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Vía libre para Vinicius
- La sorprendente imagen de Laporta en el Spotify Camp Nou
- Mercado agónico sin 1:1: el Barça repite la fórmula de 2022
- Preocupación por la rodilla Gavi
- Isi enciende las alarmas sobre el césped de Vallecas