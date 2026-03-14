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Clasificación F1 China 2026, en directo: clasificación y última hora de Alonso y Sainz, hoy en vivo
Sigue en vivo y online la 'qualy' de Fernando Alonso y Carlos Sainz en la clasificación del Gran Premio de China
Cómo ver en directo y online todo el Mundial de Fórmula 1 en DAZN con Fernando Alonso y Carlos Sainz
Mal día en Williams... ninguno de sus pilotos pasó de Q1
Así fue el momento en el que Russell se quedó parado en pista
Al habla Russell
George Russell tiene claro quiénes serán los rivales a batir y apunta a Hamilton como uno de los candidatos a la victoria mañana. "Antes tenemos que ocuparnos de los chicos de rojo, porque han sido muy rápidos en la salida", decía el británico.
¡El piloto más joven en lograr la pole!
Kimi Antonelli rompe el récord establecido por Sebastian Vettel y ya es el piloto más joven en conseguir una 'pole' en Fórmula 1.
¡Max Verstappen saldrá octavo!
Drama para los dos Red Bull, que saldrán octavo y noveno. Así queda el 'Top 10':
- Antonelli
- Russell
- Hamilton
- Leclerc
- Piastri
- Norris
- Gasly
- Verstappen
- Hadjar
- Bearman
¡Antonelli se lleva su primera pole!
Ya consiguió una pole para la carrera al Sprint en Miami el pasado curso, pero nunca había logrado una para la carrera larga. 1:5.062 para el italiano. Russell, pese a los problemas con las marchas, logra ser segundo a 0.222. Hamilton saldrá tercero.
Mejora su propio registro Antonelli para poner un 1:32064. Vienen los Ferrari y McLaren muy fuertes pero no mejoran.
¡SALE RUSSELL A PISTA!
A dos minutos del final, justo a tiempo para poder completar una vuelta. Antonelli viene como un tiro.
¡3 minutos para el final!
Empiezan a salir todos los pilotos a pista con neumáticos nuevos. Russell sigue en boxes, parece que no han terminado de solucionar el problema que ha tenido a prinicpios de la sesión.
'Top 5' en menos de siete décimas
Qué apretado está todo a falta de cuatro minutos para el fin de la 23. Los 10 pilotos en boxes. Verstappen, sexto, es el único a más de un segundo de la cabeza (1.012).
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