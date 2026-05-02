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FÓRMULA 1 | GP DE MIAMI

Clasificación de la carrera sprint del GP de Miami 2026 de F1, con Sainz 14º y Alonso, 16º

Lando Norris ha impuesto su ley en la sprint de Miami, secundado por Piastri y Leclerc, con Mercedes fuera del podio por primera vez esta temporada

Doblete de McLaren en Miami

Doblete de McLaren en Miami / @F1

Laura López Albiac

Laura López Albiac

El GP de Miami ha arrancado con un sorprendente giro de guión y después del dominio abrumador de Mercedes en las tres primeras citas de la temporada 2026, la sprint de este sábado ha deparado un doblete de McLaren.

Los de Woking ya tienen coche para batir a Mercedes y Ferrari y el campeón Lando Norris lo ha aprovechado para estrenar su casillero de victorias. Oscar Piastri ha sellado el doblete, con Charles Leclerc y los Mercedes por detrás. Carlos Sainz ha finalizado en la decimocuarta posición y Fernando Alonso, en la decimosexta.

GP de Miami. Sprint (19 vueltas)

1. Lando Norris (McLaren) 29'15"045

2. Oscar Piastri (McLaren) a 3"766

3. Charles Leclerc (Ferrari) a 6"251

4. George Russell (Mercedes) a 12"951

5. Max Verstappen (Red Bull) a 13"639

6. Kimi Antonelli (Mercedes) a 13"777

7. Lewis Hamilton (Ferrari) a 21"665

8. Pierre Gasly (Alpine) a 30"525

9. Isack Hadjar (Red Bull) a 35"346

10. Franco Colapinto (Alpine) a 36"970

11. Gabriel Bortoleto (Audi) a 48"438

12. Esteban Ocon (Haas) a 56"972

13. Oliver Bearman (Haas) a 57"365

14. Carlos Sainz (Williams) a 58"504

15. Liam Lawson (Visa RB) a 59"358

16. Fernando Alonso (Aston Martin) a 76"067

17. Sergio Pérez (Cadillac) a 76"691

18. Lance Stroll (Aston Martin) a 77"626

19. Valtteri Bottas (Cadillac) a 99"173

20. Alexander Albon (Williams) a 89"597

Retirados:

Nico Hülkengerg (AUDI) DNS

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Arvid Lindblad (Visa RB) DNS

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