Clasificación de la carrera sprint de F1 en Brasil, con Alonso, 6º y Sainz, 15º

Lando Norris ha logrado su cuarta victoria en el formato sprint tras dominar de principio a fin la carrera a 24 vueltas disputada este sábado en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo. La recompensa ha sido más valiosa al combinarse con el cero de su compañero y máximo rival por el título Oscar Piastri, que se ha estrellado en la sexta vuelta persiguiendo a Kimi Antonelli y tras la carrera está a 9 puntos del líder del campeonato.

Para los españoles suerte dispar en Brasil: Alonso ha firmado una gran actuación para terminar sexto delante de un Ferrari (Hamilton), mientras Carlos Sainz no ha tenido ninguna oportunidad saliendo último en parrilla después de la nefasta clasificación sprint del viernes.

GP de Brasil. Carrera Sprint (24 vueltas)

1. Lando Norris (McLaren) 53'25"928

2. Kimi Antonelli (Mercedes) a 0"849

3. George Russell (Mercedes) a 2"318

4. Max Verstappen (Red Bull) a 4"423

5. Charles Leclerc (Ferrari) a 16"483

6. Fernando Alonso (Aston Martin) a 18"306

7. Lewis Hamilton (Ferrari) a 18"603

8. Pierre Gasly (Alpine) a 19"366

9. Lance Stroll (Aston Martin) a 23"933

10. Isack Hadjar (Visa RB) a 29"548

11. Esteban Ocon (Haas) a 31"000

12. Oliver Bearman (Haas) a 31"334

13. Liam Lawson (Visa RB) a 38"090

14. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 38"462

15. Carlos Sainz (Williams) a 42"349

16. Nico Hülkengerg (Sauber) a 44"456

17. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 55"456

18. Alexander Albon (Williams) a 1 vuelta

Retirados:

Oscar Piastri (McLaren) V5

Franco Colapinto (Alpine) V5