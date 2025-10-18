Fórmula 1
Clasificación de la carrera sprint en Austin, con Sainz tercero y abandono de Alonso
Alonso se ha visto envuelto en una caótica salida y ha quedado fuera de carrera al igual que los dos McLaren. Sainz ha mantenido a raya a los Ferrari para ser tercero
El GP de Estados Unidos, con formato sprint, ha comenzado de la peor forma posible para McLaren y también para Fernando Alonso. El español se ha visto forzado a abandonar tras verse envuelto en el caos de la salida, en la que Lando Norris y Oscar Piastri se han tocado y también Nico Hülkenberg ha recibido un impacto.
Se había hablado mucho de las consecuencias y la repercusión que tendría el incidente de los dos pilotos en Singapur. Y a la hora de la verdad, ambos se han emparejado en la primera curva, se han tocado una vez más y esta vez firmando un doble y doloroso abandono, dejando vía libre a Max Verstappen, que se ha llevado su decimotercera victoria al sprint y les ha recortado 8 puntos en la general del Mundial.
GP de Estados Unidos. Carrera sprint (19 vueltas):
1. Max Verstappen (Red Bull)
2. George Russell (Mercedes) a 0"395
3. Carlos Sainz (Williams) a 0"791
4. Lewis Hamilton (Ferrari) a 1"224
5. Charles Leclerc (Ferrari) a 1"829
6. Alexander Albon (Williams) a 2"576
7. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 2"976
8. Kimi Antonelli (Mercedes) a 4"147
9. Liam Lawson (Visa RB) a 4"804
10. Pierre Gasly (Alpine) a 5"126
11. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 5"649
12. Isack Hadjar (Visa RB) a 6"228
13. Nico Hülkenberg (Sauber) a 6"624
14. Franco Colapinto (Alpine) a 8"006
15. Oliver Bearman (Haas) a 13"576
Retirados:
Lance Stroll (Aston Martin) V16
Esteban Ocon (Haas) V16
Oscar Piastri (McLaren)
Fernando Alonso (Aston Martin)
Lando Norris (McLaren)
