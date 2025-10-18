Clasificación de la carrera sprint en Austin, con Sainz tercero y abandono de Alonso

El GP de Estados Unidos, con formato sprint, ha comenzado de la peor forma posible para McLaren y también para Fernando Alonso. El español se ha visto forzado a abandonar tras verse envuelto en el caos de la salida, en la que Lando Norris y Oscar Piastri se han tocado y también Nico Hülkenberg ha recibido un impacto.

Se había hablado mucho de las consecuencias y la repercusión que tendría el incidente de los dos pilotos en Singapur. Y a la hora de la verdad, ambos se han emparejado en la primera curva, se han tocado una vez más y esta vez firmando un doble y doloroso abandono, dejando vía libre a Max Verstappen, que se ha llevado su decimotercera victoria al sprint y les ha recortado 8 puntos en la general del Mundial.

GP de Estados Unidos. Carrera sprint (19 vueltas):

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russell (Mercedes) a 0"395

3. Carlos Sainz (Williams) a 0"791

4. Lewis Hamilton (Ferrari) a 1"224

5. Charles Leclerc (Ferrari) a 1"829

6. Alexander Albon (Williams) a 2"576

7. Yuki Tsunoda (Red Bull) a 2"976

8. Kimi Antonelli (Mercedes) a 4"147

9. Liam Lawson (Visa RB) a 4"804

10. Pierre Gasly (Alpine) a 5"126

11. Gabriel Bortoleto (Sauber) a 5"649

12. Isack Hadjar (Visa RB) a 6"228

13. Nico Hülkenberg (Sauber) a 6"624

14. Franco Colapinto (Alpine) a 8"006

15. Oliver Bearman (Haas) a 13"576

Retirados:

Lance Stroll (Aston Martin) V16

Esteban Ocon (Haas) V16

Oscar Piastri (McLaren)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lando Norris (McLaren)