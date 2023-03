Así es el circuito de Jeddah de la Fórmula 1

Este fin de semana se celebra el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo de la Fórmula 1 2023 El 'Gran Circo' llega a la ciudad de Jeddah, donde se encuentra el primer circuito urbano de la temporada

Todo listo para el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo Gran Premio de la Fórmula 1 2023. Tras el GP de Bahrein, donde, a pesar del gran dominio de Red Bull, nos ilusionamos todos con el espectáculo que ofreció Fernando Alonso, el 'Gran Circo' afronta la segunda carrera de la temporada en un circuito muy diferente.

El circuito de Jeddah es el primer circuito urbano de la Fórmula 1 2023. Se trata de una de las carreras más espectaculares de la temporada, ya que la ciudad cobra vida por la noche porque la acción se da en horario nocturno, bajo los focos y en una zona costera muy turística a orillas del Mar Rojo.

Es un circuito muy nuevo, cuya construcción terminó en 2021 tan solo unas semanas antes de albergar la primera carrera, que fue la penúltima de la temporada. El circuito tiene una longitud de 6 175 km y cuenta con 27 curvas: 16 de izquierdas y 11 de derechas. La carrera será de 50 vueltas, con lo que se completarán 308,45 kilómetros.

Es el segundo trazado más rápido del calendario, solo por detrás del Spa Francorchamps del GP de Bélgica. Hay tres puntos DRS: uno en la recta de meta, uno entre las curvas 20 y 22, y uno entre la 25 y la 27. Debido a la configuración del circuito, con muchas curvas abiertas, se alcanzan velocidades de hasta 310 km/h, algo espectacular. En consecuencia, es también uno de los circuitos más peligrosos, aunque este año se han realizado modificaciones en los pianos y los muros para mejorar la seguridad.

Estas características favorecen a monoplazas como el de Mercedes debido a las elevadas velocidades puntas en las rectas. Hamilton se alzó con la victoria en 2021, cuando el GP de Arabia Saudí fue el penúltimo de la temporada. El piloto de Mercedes se fue de ese Gran Premio solo tres puntos por detrás de Max Verstappen, el líder. Sin embargo, el de Red Bull ganó la última carrera y se proclamó campeón del mundo por primera vez.

La temporada pasada, el ganador del GP de Arabia Saudí fue Verstappen, gracias al dominio de Red Bull. Esta temporada veremos si las condiciones favorables a coches como el Mercedes, que está sufriendo en este inicio de temporada, será capaz de imponerse a la superioridad de monoplazas como el de Red Bull o el Aston Martin de Fernando Alonso.

