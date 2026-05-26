El Circuit presenta el cartel oficial Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 de Fórmula 1

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha presentado este martes la imagen oficial del FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026, con un cartel cargado de simbolismo y concebido como una pieza de coleccionista, obra del ilustrador David de las Heras.

El trazado barcelonés reafirma así su voluntad de consolidar el gran premio como uno de los grandes acontecimientos deportivos y culturales del año en la ciudad, proyectando internacionalmente la identidad de Barcelona y Catalunya a través de la Fórmula 1®. Al mismo tiempo, esta apuesta busca reforzar el vínculo entre la competición y la ciudad, así como con todos los aficionados, mediante iniciativas como el Formula 1 Barcelona Fan Village.

Con este objetivo, y con la idea de firmar una edición única, la imagen oficial de 2026 evoca la emoción de las carreras. La escena se sitúa en la grada más icónica del Circuit, la Tribuna Principal, donde se concentra toda la energía de la afición.

Al fondo, Barcelona se dibuja con algunos de sus perfiles más reconocibles: la Sagrada Familia —por primera vez finalizada—, el Pez Dorado de Frank Gehry y el Hotel W Barcelona, estableciendo así un diálogo visual entre la competición y la ciudad que vuelve a acogerla.

Cartel del GP de Barcelona-Catalunya 2026 de F1 / Circuit de Barcelona

La obra quiere reflejar no solo la intensidad deportiva del Campeonato del Mundo de Formula 1®, sino también el carácter mediterráneo, creativo y abierto de Barcelona, una ciudad estrechamente ligada a los grandes acontecimientos internacionales. El cartel se convierte así en la imagen representativa de una edición que aspira a unir espectáculo, cultura y emoción tanto dentro como fuera del Circuit.

Sobre David de las Heras

David de las Heras es un reconocido ilustrador estrechamente vinculado a Catalunya y con una destacada trayectoria internacional. Su estilo es una mezcla entre la pintura figurativa clásica y un lenguaje contemporáneo que destaca por el uso del óleo y por una obra centrada en la memoria, la identidad y la narrativa visual.

Se puede encontrar la obra de David en diferentes publicaciones, muchas de ellas cubiertas de libro como el gran clásico literario “El corazón de las tinieblas” de Joseph Conrad. Además de cubiertas y libros, también ha aparecido en diferentes medios de comunicación tanto nacionales como internacionales: El País, La Vanguardia, El Español, The New Yorker, Financial Times, The Economist o Die Zeit. Por último, también ha realizado campañas para instituciones, por ejemplo, la imagen oficial de Sant Jordi 2021 para el Ajuntament de Barcelona.