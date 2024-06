El Circuit celebra el éxito de su Gran Premio y la sintonía con la Fórmula 1

Roger Torrent, Conseller d’Empresa de la Generalitat y actual presidente del Circuit de Barcelona advirtió que la consigna para la 34º edicion del Gran Premio de España de Fórmula 1 pasaba por ser “la mejor de la historia” en el trazado de Montmeló. Y después de una intensa semana previa, con actividades para los fans en el Village de Plaça Catalunya, la masiva afluencia al Road Show del Passeig de Gràcia y la inauguración del espectacular ‘Rooftop’ que se ha convertido en la nueva imagen icónica del Circuit, la valoración no puede ser más positiva.

“Estos días hemos tenido muchísima asistencia, tanto aquí como en el Fan Village, que para el que se descargaron hasta 160.000 códigos QR de invitación. Ha sido una edición extraordinaria y estamos muy satisfechos, hemos ofrecido una experiencia mejorada en todos los aspectos y la guinda ha sido la carrera, con muchos alicientes deportivos. Ha sido un fin de semana redondo”, considera Torrent.

No se espera un anuncio inminente sobre la posible extensión del acuerdo con la F1 a partir de 2027, pero el presidente del Circuit, que el jueves cenó con la cúpula de Libert y el CEO del campeonato, Stefano Domenicali, asegura que hay esperanza: “Las negociaciones siguen su curso, pero las sensaciones son fantásticas, al igual que la relación que mantenemos con Domenicali desde que firmamos la renovación por cinco años en 2021. La F1 y todo su staff son conscientes del esfuerzo que ha hecho Barcelona, de su compromiso para conseguir que tengamos una instalación del siglo XXI y de la implicación del Circuit y la ciudad”, asegura.

“No hay un plazo límite para renovar. Tenemos dos años más de contrato y no queremos generar expectativas poniendo una fecha”, ha añadido Torrent, que tampoco quiere entrar a “especular” sobre una posible alternancia con la futura carrera urbana de Madrid, que se disputará por diez años a partir de 2026: “Independientemente de cómo evolucione el calendario, nosotros debemos centrarnos en ofrecer una propuesta de valor, en hacer las cosas bien, como hemos hecho este año. Si lo hacemos así, me atrevo a decir que somos imparables. Luego,F1 el calendario es cosa de la F1. Ellos buscan un impacto global y nosotros también, estamos en la línea de lo que pide Liberty, pero somos dos partes negociando y queremos hacer las cosas bien”, ha zanjado.