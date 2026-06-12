El Circuit de Barcelona-Catalunya cuelga el 'sold out' en la posible despedida de Fernando Alonso

El Circuit de Barcelona-Catalunya sigue superando un récord detrás de otro. En la presente edición, la que podría ser la última de Fernando Alonso en Montmeló, el trazado catalán ha vuelto a colgar el 'sold out', una noticia brillante para el circuito que se consolida como uno de los motores económicos más destacados en el mundo del motor en nuestro país.

Y es que con noticias como la venta de la totalidad de las entradas para el fin de semana de Fórmula 1 en el Circuit se reafirma el interés del aficionado catalán y español en la categoría. De hacer un máximo de 125.902 asistentes en 2025 a aspirar a batir la cifra de la temporada pasada; el GP de Barcelona-Catalunya sigue creciendo en una noticia excelente para el deporte catalán.

La 'Alonsomanía' se dispara en Barcelona / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin embargo, el Circuit de Barcelona-Catalunya es mucho más que el escenario del GP de Fórmula 1.De 365 días que tuvo 2025, el Circuit estuvo operativo en 343 de ellos. En otras palabras, el trazado logró una ocupación de un 94%, la más alta de los últimos diez años, con un total de 106 jornadas de acción en pista en competición, incluyendo competiciones vinculadas a la Fórmula 1, MotoGP y otros certámenes internacionales como las European Le Mans Series.

La misión del Circuit, sin embargo, cambia a partir de 2027. Sin Fórmula 1, que viajará a Barcelona ahora cada dos años tras el acuerdo con la FIA, el trazado deberá reinventarse y es de prever que citas como MotoGP o las European Le Mans Series, entre otras, ganen más peso.

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Otro de los retos es saber sobreponerse a la ausencia del gran reclamo local: Fernando Alonso. El piloto que instauró la pasión por la Fórmula 1 en España correrá seguramente su último Gran Premio de Barcelona este 2026, algo que tendrá su evidente impacto en futuros eventos a pesar del buen trabajo del Circuit en diversificar sus actividades.