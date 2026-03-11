Cinco curiosidades que debes saber del Gran Premio de China de Fórmula 1

El Shanghai International Circuit, cuya construcción se inició en 2003, acoge este fin de semana la segunda cita del Mundial 2026 de Fórmula 1. Una parada a la que George Russell llega como líder de la clasificación de pilotos y Mercedes encabezando la de constructores tras el doblete en el GP de Australia que abrió el curso.

El Gran Premio contará con el aliciente de la carrera sprint, prevista para el sábado (04.00 CET), que repartirá unos puntos extra para los primeros clasificados. Mientras llega esta nueva ronda del campeonato, les dejamos algunos datos sobre la prueba asiática.

Casi dos décadas de historia

El Gran Premio de China se va a celebrar por 19ª vez en la Fórmula 1, para igualar con Malasia como el 22º Gran Premio que más veces se ha disputado en la historia de la competición. El trazado empezó a construirse en 2003 en una zona pantanosa en el distrito de Jiading de Shanghái. Dieciocho meses y cerca de 450 millones de dólares después, se completó la construcción. El 26 de septiembre de 2004 se estrenaba en el calendario como la decimosexta cita de ese campeonato.

La longitud de este trazado es de 5.451 metros, con un total de 16 curvas, nueve de ellas de derecha y las otras siete de izquierda. Desde su estreno en 2004 solo ha faltado en tres ocasiones, de 2020 a 2023 como consecuencia de la pandemia. En este 2026 se va a disputar la 25ª carrera al sprint del Mundial, la tercera en China.

La clasificación, clave

En el circuito chino, salir desde la primera posición de la parrilla es prácticamente una garantía. El ganador de este GP ha comenzado desde la pole en 11 de las 18 carreras disputadas. El último en conseguir la victoria sin ser el 'poleman' fue Lewis Hamilton, en 2019. El piloto que consiguió imponerse saliendo en una posición más retrasada fue Daniel Ricciardo, desde la sexta posición, en 2018.

El ganador en el circuito de Shanghái ha salido de la pole position en 11 de las 18 ocasiones anteriores, un 61.1% del total. Entre los circuitos en disputar al menos 15 carreras en toda la historia de la Fórmula 1, solo tres tienen un porcentaje superior de victorias desde la pole: Singapur (68.7%), Yas Marina (70.6%) y Barcelona (71.4%).

Russell, regular

George Russell, quien se presenta en China como el hombre a batir tras ganar el Gran Premio de Australia, ha disputado 153 grandes premios en su carrera en la Fórmula 1, todos de manera ininterrumpida. Haciendo gala de una gran regularidad, el piloto británico ha conseguido cruzar la bandera a cuadros en cada una de los últimas 35 carreras que ha disputado, lo que es la mejor racha actual y la cuarta más larga en la historia superando una de 34 de Daniel Ricciardo entre Estiria 2020 y Ciudad de México 2021.

Russell, además, se ha convertido en el primer piloto de Mercedes en liderar la clasificación general de pilotos del Mundial en cinco años. El último de la escudería de Brackley en colocarse al frente de la tabla fue Lewis Hamilton en 2021.

Norris, a por el Top-20

Lando Norris, vigente campeón del mundo ha subido al podio un total de 44 veces en su carrera como piloto de Fórmula 1. Si este domingo en China consigue acabar entre los tres primeros el de McLaren igualará a Carlos Reutemann (45) para entrar en el Top-20 de pilotos con más podios en la historia del mundial.

De entre los pilotos que conforman la parrilla en este 2026, hay cuatro que ya forman parte de este selecto grupo: Hamilton (202), Alonso (106), Bottas (67) y Leclerc (50).

Hamilton, el mejor

El GP de China tiene un nombre propio y no es otro que el de Lewis Hamilton. Con seis victorias, es el piloto con más triunfos en este trazado y domina también en el apartado de más poles position (6), más vueltas rápidas (4) y más podios (9). También lider las estadísticas de vueltas en cabeza (306) y puntos (221).

Michael Schumacher, en China / EFE

Lo único en lo que no domina el piloto de Stevenage es en el registro de VUelta rápida, en manos de Michael Schumacher que firmó un 1:32.238 en 2004.

Bonus track:

En un Gran Premio de China, en la temporada 2006, Michael Schumacher conseguía la última de sus 91 victorias en la Fórmula 1. Desde entonces, solo subió al podio una vez más en su carrera antes de su retirada en 2012, y fue en el Gran Premio de Europa de ese mismo año (3º).