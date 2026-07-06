Christian Horner, de vuelta al 'paddock' y con un libro de memorias "sin tapujos" bajo el brazo

Fue una de las noticias del fin de semana en Silverstone (Gran Bretaña). En medio de todos los rostros 'VIP' que destacaron en la carrera anual en Gran Bretaña, llamó la atención la presencia de alguien muy reconocido en el mundo de la Fórmula 1 y que llevaba meses desaparecido del 'paddock'... Christian Horner. El exjefe de Red Bull volvió al 'Gran Circo' de visita... el mismo fin de semana que se supo que prepara unas memorias "sin tapujos" sobre su paso por Milton Keynes.

Fue precisamente el Gran Premio de Gran Bretaña del pasado curso cuando el 'exjefazo' fue apartado de sus funciones como director de equipo, en plena crisis de rendimiento del monoplaza y tras una polémica con una empleada de la fábrica que lo acusó de comportamiento inapropiado. Desde entonces, había sido visto en el 'paddock' de MotoGP... pero no en el de Fórmula 1.

A lo largo de los últimos meses, se ha especulado con un posible regreso del empresario y expiloto a otro equipo del 'Gran Circo'. Sin ir más lejos, fue vinculado con Aston Martin en este momento de crisis con el AMR26. También con Alpine y la fábrica china BYD. Pero por el momento, no hay confirmación de que así sea. Lo que sí es una certeza es que ya es un agente libre y podría 'fichar' por cualquier fábrica si así lo deseasen ambas partes.

Christian Horner en la parrilla de salida de Silverstone / PETER POWELL / EFE

"Es la primera vez que vuelvo, así que es genial estar de vuelta aquí en Silverstone", dijo Horner en unas declaraciones ofrecidas por Sky Sports. "En última instancia, soy un fan. No me he perdido ninguno desde el 93, así que es bueno estar aquí", expresaba.

Como no podía ser de otra forma, fue preguntado sobre la posibilidad de volver al 'paddock'. "Mira, he disfrutado de mi tiempo fuera. Estuve 20 años seguidos con los chicos de Red Bull. Obviamente, antes de eso hacía otras cosas, así que es la primera vez que he tenido un poco de tiempo para bajarme de la rueda de hámster", expresaba. "Pero para mí, solo consideraría hacer lo correcto, algo que realmente tuviera la oportunidad de ganar al final del día", sentenciaba.

También se pronunció acerca los rumores que lo sitúan en varias escuderías. "Lo bueno es que la Fórmula 1 está en un momento fantástico, y las carreras han sido estupendas este año. Dar un paso atrás y verla desde detrás de escena, el interés por la Fórmula 1 está por las nubes. Así que hay muchísimo interés de personas que quieren involucrarse en la Fórmula 1. Ya veremos. No tengo prisa", decía. "Ha habido tanta especulación. Creo que me han vinculado con todos los equipos de la parrilla hasta ahora, así que solo estoy aquí para disfrutar de las carreras", sentenciaba.

Todo esto llega tan solo unas horas después de que se anunciase la publicación de las primeras memorias de Horner, llamadas 'Drive', que verán la luz el próximo 22 de octubre. El propio Christian apuntó que serían "vívidas, sinceras e intransigentes" sobre cómo liderar a un exitoso equipo de Fórmula 1 y el tiempo que vivió en el paddock.