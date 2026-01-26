Christian Horner: del escándalo en Red Bull a una posible vuelta a la F1

El británico Chris Horner fue el gran protagonista del paddock de la F1 a inicios de 2024 tras recibir una denuncia por comportamiento inapropiado de una empleada de Red Bull. Con el inicio de la temporada, el escándalo se fue diluyendo pero la figura de Horner, por entonces Team Principal del equipo, quedó seriamente dañada.

El pasado mes de octubre el asunto quedó zanjado definitivamente después de que la empleada llegara a un acuerdo millonario con el equipo de las bebida energéticas, según informó 'De Telegraaf'. Unos meses antes, en julio, Horner había sido despedido después de 20 años en la estructura y ocho mundiales de pilotos y seis de constructores en su palmarés. Red Bull explicó entonces que el despido se debía sencillamente a cuestiones prácticas, debido al bajo rendimiento del equipo en el primer tramo de la temporada.

Cerrado ya el capítulo Red Bull y con la temporada 2026 a punto de echar a rodar, Horner podría regresar a la F1, aunque ahora de la mano de Alpine. Otro Capital, fondo que posse el 24 por ciento de Alpine, el otro 76 por ciento es del Grupo Renault, lleva varios meses en conversaciones con distintos inversores para deshacerse de su parte del negocio.

Entre esos inversores, según desveló recientemente el jefe director de Alpine, Flavio Briatore, se encuentra Christian Horner, quien estaría interesado en adquirir ese paquete como parte de un grupo inversor.

Sin contacto directo

Tras las palabras de Briatore, Alpine ha confirmado oficialmente el interés a través de un comunicado en el que puntualiza que cualquier acercamiento se hará con los accionistas existentes y no directamente con el equipo o con el propio magnate italiano.

Más allá de una posible venta de ese paquete de acciones, Alpine destacó que “actualmente, el objetivo principal del equipo es ser más competitivo en la pista en 2026, lo que, con la nueva era regulatoria, presenta una oportunidad única para mostrar una recuperación sostenible del rendimiento”.

El Grupo Otro Capital cuenta entre sus inversores a conocidos actores como Ryan Reynolds y Michael B. Jordan o los jugadores de los Kansas City Chiefs de la NFL Patrick Mahomes y Travis Kelce.