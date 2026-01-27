Checo está de vuelta y alucina con los nuevos coches: "Es el cambio más bestia que he visto en F1"

Sergio Pérez cumple 36 años y está de vuelta a la parrilla con Cadillac, un año después de su abrupta salida de Red Bull. El mexicano, que el lunes estrenó la pretemporada en el Circuit de Barcelona, aunque apenas pudo completar once vueltas en sesión vespertina, es consciente de que afrontra “un enorme desafío” ante cambio de reglamento de la F1 rn 2026.

"Siempre es desafiante cuando hay un cambio inmenso. Cuando ocurre esto, cuando cambia todo, lo importante es hacer el máximo de vueltas posibles. Nosotros para empezar tuvimos muchos problemas, pero es algo positivo al ser nuestro primer día. Quieres que todo lo malo ocurra ahora y con suerte los dos próximos días sean más fluidos", aseguró ‘Checo’ en declaraciones al canal oficial de la F1.

"Estos coches son drásticamente diferentes a lo que estábamos acostumbrados y todavía es muy pronto para valorar. En mi opinión este ha sido el cambio de reglamento más bestia de mi carrera, así que para adaptarse todos deberemos hacer frente a algunos retos", añadió el mexicano.

"Es realmente bonito estar de vuelta. Empezar otra temporada con un equipo nuevo es un proyecto enorme. La gente muchas veces olvida como de grandes son las estructuras que están en F1. Y solo ver como cada uno está en su posición y van aprendiendo, es genial. Estoy disfrutando verdaderamente de este comienzo", zanjó.