Checo Pérez vuelve a pilotar un F1, 339 días después

Ha tenido que pasar prácticamente un año (en concreto, 339 días) para ver de nuevo a Sergio Pérez pilotando un monoplaza de Fórmula 1. Los fans del piloto mexicano han inundado las redes con vídeos e imágenes del test que está llevando a cabo este jueves en el circuito Enzo e Dino Ferrari de Imola.

Después de su abrupta salida de Red Bull a finales de 2024, cuando tenía dos años de contrato en vigor, Checo se retiró temporalmente, pero en 2026 volverá a la parrilla de la mano de Cadillac, que se convertirá en la undécima escudería del Mundial coincidiendo con el nuevo reglamento técnico y de motores de la próxima temporada.

Pérez rueda este jueves y también está previsto que lo haga el viernes en el circuito de Imola, al volante del Ferrari SF-23 que en su día utilizaron Carlos Sainz y Charles Leclerc. Y es que el futuro coche de Cadillac montará motores Ferrari hasta 2028, por lo que será equipo cliente de Maranello.

El test no solo le servirá a Checo para evaluar su estado de forma después de tanto tiempo sin pilotar, sino que también le permitirá empezar a trabajar con su equipo de mecánicos e ingenieros en Cadillac.

El piloto mexicano, de 35 años, trabajó desde el pasado fin de semana en la fábrica de la escudería americana en Silverstone y después se trasladó a Italia para ajustar el asiento y preparar este primer ensayo en Imola. Según avanza Motorsport Italia, Ferrari se cercioró de que el coche estaba en perfecto estado tras probar con Arthur Leclerc este martes en Fiorano.

"No estamos probando el coche, estamos probando a las personas. La ventaja que buscamos es que nuestros mecánicos tengan la misma experiencia que los que trabajan cada día en el Pit-Lane de la Fórmula 1", ha comentado el jefe de equipo de Cadillac, Graeme Lowdon, presente en el test, en declaraciones al citado medio.