Checo Pérez rompe su silencio tras el adiós a Red Bull

Checo Pérez ha roto finalmente su silencio. El mexicano puso fin a su etapa en Red Bull en diciembre tras la decisión de la escudería austríaca de finalizar el contrato de su piloto. Sin equipo para la temporada 2025, Checo afronta por delante unos meses sin competición por primera vez en su carrera, una oportunidad para descansar... aunque también para reflexionar sobre su incierto futuro.

El mexicano todavía no se había pronunciado tras la decisión de Red Bull de romper su contrato al finalizar la pasada temporada. Los malos resultados del piloto durante todo el año obligaron a la escudería austríaca a tomar cartas en el asunto en busca de una mejor pareja para Max Verstappen. Checo Pérez terminó siendo relevado por Liam Lawson, quien afronta ahora su gran oportunidad de demostrar todo aquel talento que promete.

Mientras su anterior equipo prepara la temporada 2025, Checo Pérez se toma unos meses de descanso para poder reflexionar sobre su futuro: "Mi prioridad es disfrutar, hacer cosas que no he hecho, estar con mi familia. En los próximos seis meses tomaré una decisión de qué es lo que quiero para el siguiente paso de mi carrera", explicó Checo. El piloto se deja medio año de margen para poder tomar con calma su próximo destino, que no sabe si será en la Fórmula 1: "Es muy temprano para dar una respuesta de si pretendo volver a la F1", ha confesado.

Una decisión inesperada

Sobre su salida de Red Bull, Checo Pérez ha desvelado que le tomó por sorpresa la decisión de la escudería de Milton Keynes: "Todo pasó muy rápido al final de la temporada pasada, no me esperaba dejar el equipo". Lo cierto es que el mexicano quería agotar los dos años restantes de su contrato -renovó a mitad de la campaña pasada- y llegó a afirmar en Abu Dhabi que no iba a ser su última carrera en Red Bull.

Checo, por ahora, tiene otros planes en mente alejados de la competición: "Mi mayor motivación ahora es llevar a mis hijos por un buen camino y estar más presente en sus vidas. Me ilusiona muchísimo estar con mi familia porque en la F1 solo piensas en ser mejor piloto, prepararte mejor, no tienes tiempo para más", confiesa.