Checo Pérez se rinde a Fernando Alonso: "Cuando se aleja, algo está planeando"

Nuevo fin de semana y nuevo desastre en Aston Martin. La escudería de Silverstone volvió a toparse con un fin de semana complejo durante el Gran Premio de Miami, terminando en las posiciones traseras de la parrilla. Pero lo importante es que ambos pilotos lograron llegar a la línea de meta. En el proceso, Fernando Alonso batalló con Checo Pérez, con quien en el pasado había protagonizado alguna que otra pelea... en posiciones un bastante más privilegiadas. El AMR26 y MAC-26 de Cadillac se encontraron en pista y el mexicano tuvo tiempo para analizar el pilotaje del asturiano.

Y es que ambos protagonizaron una batalla en la zona trasera de la parrilla, regalando a los aficionados una tremenda 'masterclass' de pilotaje, con frenadas tardías, cambios de ritmo y lo más destacado, una lectura de la estrategia y movimientos del rival. Finalmente, el asturiano fue decimoquinto, una posición por delante del mexicano. Stroll le siguió y el otro piloto de la escudería estadounidense, Valtteri Bottas, vio caer la bandera a cuadros en última plaza.

Una lucha intensa a la que Pérez se refirió, dejando entrever el talento que tiene el piloto español y la gran visión de carrera del piloto más veterano de la parrilla. "Muy divertida esta pelea con Fernando", confesó, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

"Siempre es un piloto que tiene un gran 'racecraft' [habilidad en carrera]. Es súper agresivo, súper inteligente… sabes que cuando se aleja algo está planeando y cuando se acerca igual, todos sus movimientos son siempre pensados, entonces siempre es una gran pelea y aparte es un piloto súper limpio", valoraba el expiloto de Red Bull, de 36 años.

La realidad es que Cadillac es aún una escudería en construcción. Por lo que no es de extrañar que sea uno de los peores equipos de la parrilla. Algo muy distinto de lo que se esperaba para Aston Martin para este 2026. En Silverstone pleaneaban un proyecto ambicioso, especialmente tras la llegada de Adrian Newey, uno de los ingenieros más reputados de la historia de la Fórmula 1 y creador de algunos de los monoplazas más laureados. Pero lejos de la realidad, la alianza con Honda como proveedora del motor, ha terminado derivando en un monoplazo con problemas de fiabilidad, rendimiento y con vibraciones.

Por eso, en Silverstone luchan con los estadounidenses por el premio a peor coche de la parrilla. "Nos lo estamos pasando bien luchando con Fernando", reconoció Pérez. "Es muy agresivo y muy justo. Espero que no mejoren muy rápido", sentenció en tono irónico Pérez, consciente de que tal vez, con las mejoras y el beneficio que otorga el ADUO, en Aston Martin podrían comenzar a remontar plazas.