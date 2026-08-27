Checo Pérez y la resistencia de Alonso: "Es diferente al resto... igual le vemos hasta los 60"

Sergio Pérez habló de Fernando Alonso en el podcast oficial de la F1, Beyond The Grid tras la impresionante demostración del asturiano en Zandvoort, donde remontó desde la 18ª a la 9ª posición y dejó atrás a coches más rápidos que su Aston Martin gracias a una gestión excepcional de neumáticos.

El mexicano, que a sus 36 años es uno de los veteranos de la parrilla pero aún así es nueve años más joven que Alonso,comentó cómo afecta la edad en un pilotoy reconoció que el caso del bicampeón español es extraordinario. Alonso se convirtió en Zandvoort en el primer piloto de 45 años o más en puntuar en la Fórmula 1 desde 1974 cuando Graham Hill lo logró en el GP de Suecia.

“Es el motor que tienes dentro. Creo que hay una determinada edad en la que empiezas a bajar. Cuando eres joven, todo lo que piensas es qué viene después, cómo vas a pilotar mejor, qué técnicas diferentes puedes utilizar y ese tipo de cosas. Pero a medida que te haces mayor, cada piloto es diferente”, explicó Checo.

“Algunos pilotos lo sienten al final de sus 20, otros a mitad de los 30, otros a mitad de los 40. Fernando tiene 45. Igual vemos a Fernando hasta los 60″, ironizó el piloto de Cadillac, rendido a la resiliencia del asturiano: “Fernando es diferente, todavía tiene ese motor dentro. Puedes verlo. Siempre que hay una oportunidad, siempre que existe algo de lo que pueda sacar ventaja, todavía lo tiene. Se ve”, aseguró contundente.

En su opinión, la experiencia es un arma muy valiosa en un deporte como la F1: “Tu cerebro se va haciendo cada vez más amplio”, señaló. “Creo que son las ganas de hacer las cosas en Fórmula 1. Una vez bajan, todo lo demás va detrás”.