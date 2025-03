Checo Pérez, en las quinielas de Cadillac... ¡ y Red Bull !

¿Sergio Pérez de vuelta a Red Bull?. La teoría, a priori descabellada, la lanzó Antonio Lobato días atrás en DAZN, cuando se rumoreaba la inminente decisión de sustituir a Liam Lawson tras solo dos carreras, desastrosas, al volante del RB21. Pasados unos días, la escudería de las bebidas energéticas optó por degradar al neozelandés al filial Visa RB y subir al primer equipo a Yuki Tsunoda, que debutará esta semana en Japón. Pero el 'run run' entorno al mexicano continúa.

Y es que en diciembre pasado Checo se dio seis meses para encarrilar su fururo, que pasa por intentar regresar a la Fórmula 1. A priori la vía más factible parece la de Cadillac, que el próximo año desembarca en la parilla con motores Ferrari. El nombre del mexicano figura en lo más alto de la lista de candidatos a uno de sus dos asientos. A su favor, experiencia y un importante aval de sus patrocinadores.

Con 35 años, Pérez está convencido que le queda 'cuerda' para rato, pero tiene claro que solo aceptará una propuesta con garantías. "Me di seis meses para ver qué opciones tengo y tomar la decisión de cuál es el siguiente paso en mi carrera", ha recordado el mexicano en el canal de YouTube de Prodynamics.

"He sido muy afortunado de tener esta carrera deportiva. Las puertas están abiertas en muchos lados", señala Checo, al que incluso Red Bull podría recurrir si también les falla Tsunoda. Parece improbable, aunque después del brevísimo episodio de Lawson con un monoplaza que solo Verstappen es capaz de controlar, ha quedado claro que quizá las quejas del mexicano el pasado año, cuando su rendimiento cayó en picado, estaban justificadas.

"Hoy tengo la oportunidad de decidir qué quiero hacer con mi carrera porque es importante lo que venga, así que quiero darme el tiempo y el espacio para tomar la mejor decisión", sugiere Checo.

La undécima escudería

Mario Andretti , consultor de Cadillac, reconoce que Sergio Pérez es una opción: "Absolutamente, pero la elección de los dos pilotos es algo que mantenemos en secreto porque no queremos dar esperanzas de algo que podría no suceder. Es realista pensar que habrá una selección entre tres pilotos. Y no voy a decir cuáles son. Pensamos mucho y no tengo la última palabra, pero sí tendré cierta influencia. Insisto, no soy el único jefe, así que no tomo la decisión final”, dice.

Greane Lowdon, director del equipo eleva la lista de candidatoa a media docena de nombres. Hay pocos pilotos con experiencia disponibles: Pérez, Zhou, Bottas. Y entre los que cumplen con el requisito -no imprescindible- de tener pasaporte estadounidense sobresale el californiano Colton Herta.