Checo Pérez: "En la F1 la gente tiene poca memoria"

El desembarco de Cadillac a la Fórmula 1 de cara a 2026 ha abierto la puerta para que dos pilotos tengan su oportunidad en el 'Gran Circo' con varios aspirantes a los codiciados asientos. Colton Hertha es uno de los mejor posicionados, teniendo en cuenta que Cadillac busca un piloto estadounidense para arrancar su aventura, pero no es el único nombre que aparece en las quinielas.

Entre los nombres que han sonado recientemente está el de Checo Pérez, un veterano de la parrilla que este año se ha quedado sin asiento tras su salida de Red Bull. La savia joven ha relegado al mexicano a unas vacaciones forzadas que está aprovechando para decidir qué hará con su futuro.

Como él mismo ha explicado en una entrevista para F1, “todo sucedió muy tarde en la temporada”. “Realmente no me lo esperaba. Solo se aclaró cuando estuvimos en Qatar y empezamos a hablar y negociar mi salida del equipo. Todo sucedió muy rápido”, recuerda sobre su finalización de contrato con Red Bull, donde el curso pasado no cosechó los resultados esperados.

Durante este tiempo, el mexicano ha disfrutado de un tiempo libre con el que no contaba cuando era piloto, y ha aprovechado para quedarse en su país junto a su familia y tomar perspectiva. "Ha sido fantástico tener esta cantidad de tiempo para dar un paso atrás, ver el deporte desde afuera y poder darme cuenta del camino que he recorrido hasta ahora en muchas áreas", reconoce.

“Siento que estoy en una posición privilegiada en mi carrera, sabiendo que siempre he aprovechado al máximo todas mis oportunidades y eso para mí, como deportista, es muy importante”, asegura el, de momento, expiloto, en la entrevista exclusiva a los medios oficiales de la competición.

Checo Pérez, durante una carrera con Red Bull / Williams Racing

Vuelta de calidad

El mexicano no se cierra la puerta a una vuelta a la F1 pero con margen para decidir, tiene claro que no lo hará a cualquier precio, sino en "un proyecto que me motive plenamente a volver, donde el equipo crea en mí y donde valoren mi trayectoria, mi experiencia y todo lo que puedo aportar a un equipo". En ese caso "sería muy atractivo considerarlo”, afirmó.

"Es por eso que me he dado al menos seis meses para tener todas mis opciones sobre la mesa y tomar una decisión sobre qué hacer a continuación con mi carrera", insistió, desvelando que "hay varios proyectos muy interesantes por ahí". "Varios equipos se han puesto en contacto conmigo desde Abu Dabi. Ahora mismo, la temporada ya ha comenzado, así que se abrirán algunas posibilidades en los próximos meses", dijo.

"Una vez que conozca todas mis opciones, tomaré una decisión", comentó, reiterando que "lo que tengo muy claro es que solo volveré si el proyecto tiene sentido y es algo que puedo disfrutar".

"Una vez que das un paso atrás, te das cuenta de cuánto hay que renunciar en la vida para estar en este deporte. Así que, para estar completamente comprometido con la F1, necesito motivación", argumentó.

El tiempo le da la razón

De cualquier manera, el expiloto de Red Bull se siente satisfecho con el interés que ha generado porque "en la F1, la gente tiene poca memoria y es bueno estar en esta posición sabiendo que la gente te aprecia como piloto".

Al hilo de esa afirmación recordó las dificultades que tuvo en 2024 y las comparó con lo que ha sucedido con Liam Lawson, el rookie que apenas ha durado dos carreras al volante del Red Bull. “Sobre todo el año pasado, no pude demostrar lo que puedo hacer como piloto. Ahora, de repente, la gente se da cuenta de lo difícil que es conducir el coche”, dijo Checo. “Pasé tanto tiempo en Red Bull que todos olvidaron lo difícil que es conducir el auto, así que fue complicad", zanjó, asegurando que si decide volver, el año sabático no afectará a sus capacidades de conducción.