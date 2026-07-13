Checo Pérez y su etapa más tóxica en Red Bull: "Horner me dijo: Todo es para Max, corremos con dos coches porque hay que hacerlo"

Sergio Pérez (1990, Guadalajara) ha vuelto a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac tras un año de ausencia forzada tras su despido de Red Bull. El mexicano sonríe de nuevo, aunque su actual equipo, nuevo en la parrilla, no le permita desplegar todo su potencial ni pelear por podios o victorias. Tiene fácil explicación: Se ha librado un ambiente tóxico como ‘gregario’ de Max Verstappen.

"Sabía que me incorporaba a Red Bull, a un proyecto que se había ido construyendo a lo largo de los años en torno a la figura de Max. Cuando me ficharon eso ya estaba muy claro. Sabía a qué me comprometía", ha explicado Pérez en el podcast High Performance.

Todo para Max

"La primera vez que conocí a Christian Horner me dijo: 'Corremos con dos coches porque tenemos que hacerlo. De lo contrario, estaríamos encantados de correr con un solo coche. Todo es para Max, gira en torno a Max. Queremos ganar el campeonato. Fue así de claro·”, revela ahora Checo.

En lugar de cuestionar esa situación, decidió centrarse en sacar el máximo rendimiento. Permaneció cuatro temporadas en Red Bull. Logró cinco victorias –Azerbaiyán 2021, Mónaco y Singapur 2022, y Arabia Saudí y Azerbaiyán 2023–, además de 29 podios. Fue el compañero de Verstappen durante la conquista de sus cuatro títulos consecutivos y un valioso aliado para alcanzar los campeonatos de constructores en 2022 y 2023.

"Me dije: 'Mira, vengo aquí y voy a darlo todo en todos los aspectos'. Y eso es lo que hice. Fui allí con los recursos disponibles que tenía. Creo que superé las expectativas en todos los aspectos”, considera el mexicano, que se reivindica: "Claro que hubo momentos muy duros, períodos muy difíciles, de mucha presión hacia el final. Tuvimos demasiado éxito y creo que la gente se aburrió y se peleaban entre ellos. Pero fueron cuatros años fantásticos y sólo cuando trajeron a los demás pilotos para acompañar a Max se dieron cuenta del trabajo que había hecho", destaca.

Y es que tras su salida, su sustituto, Liam Lawson, apenas disputó un par de grandes premios antes de ceder su asiento a Yuki Tsunoda. El japonés completó la temporada, aunque terminó a 388 puntos de Verstappen y fue relevado por Isack Hadjar de cara a 2026. "Enfrentarse a Max en Red Bull es lo más duro. En cualquier otro equipo sería duro, pero enfrentarte a él en Red Bull, con su equipo, su gente, su entorno es muy, muy difícil. Necesitas lo mejor de lo mejor en todos los ámbitos. Y tú simplemente no lo tienes, mientras que él sí. Todas las oportunidades en cuanto a ingenieros, ingenieros principales y con experiencia... sabes que todo va a parar a Max. Pero yo lo sabía antes de venir. Podía quejarme o seguir. Yo seguí y estoy orgulloso", cuenta.

Salud mental

La presión era tal que acabó derivando en el aspecto psicológico. Checo recuerda en Red Bull los problemas de rendimiento eran relacionados rápidamente con cuestiones mentales y que incluso aceptó buscar ayuda externa. “En Red Bull era curioso. Cada vez que no rendías, había algún problema mental. Yo estaba abierto a todo, así que lo intenté buscar ayuda, pero sabía cuál era la principal causa de todo. Lo hice porque sentía que potencialmente demostraría la actitud correcta ante el equipo, que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para superar esos problemas”, explica.

El final de su ciclo en Red Bull implicó un desgaste altísimo. “Mis últimos seis meses fueron muy difíciles, diría que tóxicos. Realmente quería un descanso. Cuando dejé Red Bull tuve que tomarme un año fuera porque mentalmente fue muy agotador”, dice.

Pese a todo, Pérez reconoce que compartir box con Verstappen fue positivo: “Max es una fuerza tremenda impulsora, un piloto tremendamente completo en todas las áreas. Me enseñó cómo liderar al equipo. Es un líder nato por la manera en la que exige a todos los que están a su alrededor. Y en cuanto al rendimiento, sabe exactamente qué necesita para ser rápido y en qué aspectos está fallando”, subraya.

La reconstrucción con Cadillac

Tras un año fuera de la F1, Pérez decidió estaba listo para aceptar proyecto de Cadillac: “No sabía si quería regresar. Cuando dejé el Mundial realmente pensé que podía ser el final y estaba preparado para ello. Pero también sentía que no quería abandonar el deporte que me lo ha dado todo. Cuando apareció Cadillac pensé: ‘Es una marca enorme’. Puedo demostrarme a mí mismo que soy uno de los mejores y quiero hacerlo”.

“Hice una prueba con Ferrari a mediados del año pasado. Llegué y en tres tandas ya estaba en el ritmo. Inmediatamente pensé: ‘Sabía que yo no era el problema y que iba a ser extremadamente competitivo en un coche más normal”, recuerda sobre aquel test. Se ha propuesto un objetivo en Cadillac: “Quiero ser capaz de construir algo junto con el equipo, que potencialmente pueda terminar siendo uno de los mejores en la Fórmula1, eso sería algo enorme para mí".