'Checo' Pérez celebra el inicio con Cadillac y Bottas vuelve a cebarse con Aston Martin

La crisis de Aston Martin es una triste realidad de la que todos se han hecho eco en el paddock de la F1. Pero mientras unos empatizan con la situación y sobre todo con Fernando Alonso, otros han optado por la burla y la comparación constante. Los dos pilotos de Cadillac, escudería que se estrena este año en la parrilla, representan a la perfección estos dos extremos.

Este jueves, en la previa del GP de China, 'Checo' Pérez ha celebrado el rendimiento en el Gran Premio de Australia, que inauguró el Mundial 2026 el pasado fin de semana. El mexicano, que consiguió finalizar la carrera que suponía el debut para su escudería en la F1, ha valorado que “fue un logro enorme para un equipo que ha estado trabajando estos últimos cuatro meses” para preparar su estreno en la categoría reina del automovilismo.

Pérez también ha lamentado que su compañero Valtteri Bottas, no pudiera terminar en Melbourne. "Hemos tachado la primera casilla y ahora todo se centrará en el desarrollo, en cerrar la brecha" frente a los rivales, ha añadido.

Bottas, por el contrario, ha vuelto a la carga contra Aston Martin. La pasada semana se ‘mofó’ públicamente del equipo de Silverstone cuando le pidieron su pronóstico para el Mundial 2026: “Stroll, Alonso y Russell… creo que batirán al final en Abu Dhabi”, soltó el finlandés, provocando la carcajada general de la sala de prensa.

Este jueves, Bottas ha establecido una cruel comparativa: “Parece que Aston está en muchos problemas. Nosotros también los tenemos, pero al menos pudimos terminar la carrera con un coche, esa es nuestra fortaleza”, ha soltado.

Sobre sus propios ‘males’, el finlandés ha explicado que la lentitud del Cadillac en Albert Park se correspondió en gran medida a la imagen que tenía el equipo tras la pretemporada: "Basándonos en las pruebas y en lo que sabíamos antes de Melbourne, esperábamos estar a la cola ".

Según Bottas, la mayor limitación en este momento no está relacionada con el motor Ferrari que utilizan: “Ese propulsor puede luchar en la cima. Nuestra limitación está más en nuestro propio coche. Tenemos que ajustar el coche para que la parte trasera se mantenga bajo control. Limita bastante el conjunto general”, ha zanjado.