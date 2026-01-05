Checo Pérez ataca a Red Bull: "Había tensión si era más rápido que Verstappen, era un problema"

La salida de Sergio 'Checo' Pérez de Red Bull no agradó a todos. Menos todavía al propio piloto mexicano. El número dos de la escudería austríaca durante cuatro temporadas, desde 2021 a 2024, vivió una auténtica montaña rusa en Milton Keynes con buenos momentos dentro del equipo, pero también otros tantos más bien oscuros de los que poco a poco van saliendo a la luz.

Es el propio piloto quien va desgranando a cuentagotas su etapa en Red Bull, esta vez en una intervención en Cracks Podcast, un popular formato que es conducido por el inversionista Oswaldo Trava. "Estaba en el mejor equipo, pero era una escudería complicada, porque ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la F1", reconoce el mexicano. "Sabía a lo que me enfrentaba, ya que ese proyecto está hecho para Max", explica Sergio Pérez sin signo de remordimiento en sus palabras.

Checo Pérez, piloto de Red Bull / EFE

La diferencia en pista con Verstappen que se evidenciaba cuando las luces se apagaban no era, al parecer, tan grande antes de las carreras: "En el simulador ya era más rápido que Max", asevera el mexicano. "Yo iba a los Grandes Premios pensando en ganar y funcionaba en automático, sin pensar cómo conducir", defiende 'Checo' Pérez. Sin embargo, señala el momento en el que llegaron las actualizaciones como el punto de inflexión: "Hay una dirección muy clara y yo empiezo a tener problemas, pienso en no chocar y choco. No tengo el control", admite el mexicano.

Para ejemplificarlo, 'Checo' explica un episodio que vivió en Bakú: "El equipo modifica el piso, me lo ponen a mí y soy un segundo más rápido que todos", empieza. "Iba muy bien, iba a ganar esa carrera y fue cuando choco con Sainz y destrozo el coche y no volví a tocar ese piso. A partir de ahí ya iba como cinco carreras atrás en actualizaciones. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido ese auto el resto de la temporada? Quién sabe. Y yo creo que también por algo pasan las cosas".

Checo Pérez (izquierda), junto a su entonces compañero Max Verstappen / @redbullracing

El mexicano desvela también una conversación con Horner: "La primera vez que me siento con Christian me dice: 'Vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto fue creado para Max, él es nuestro talento'", confiesa. "En Red Bull todo era un problema, si era más rápido que Max era un problema, se creaba un ambiente muy tenso si yo era más rápido", explica.

Por último, 'Checo' admite que una de sus últimas conversaciones con el jefe de equipo de Red Bull: " Le pregunté a Horner sobre lo que harían si la cosa no funcionase con Lawson. Me dijo que estaba Tsunoda. Volví a preguntar pero con el japonés, y respondió que tenían muchos pilotos. Le terminé contestando que utilizarían a todos...". Unas palabras que vuelven a encender la mecha en la tocada relación del mexicano con la escudería austríaca unos meses antes de la vuelta de Sergio Pérez a la Fórmula 1, esta vez de la mano de Cadillac.