Checo Pérez se acerca a su regreso en Fórmula 1

Checo Pérez tuvo que abandonar la parrilla de Fórmula 1 la pasada temporada tras la decisión de Red Bull. Aunque este curso ha tenido que celebrarse bajo la ausencia del piloto mexicano, este podría regresar en 2026 junto a Cadillac, así lo informó 'PlanetF1'. Tal y como lo expresó el medio, varias fuentes confirmaron que Pérez había llegado a un acuerdo con el equipo para regresar a la competición.

Todo apunta a que el anuncio del contrato se hará oficial durante el Gran Premio de Italia en Monza. El equipo se incorporará al 'Gran Circo' la próxima temporada y entre las ideas de Cadillac entraba contar con un piloto experimentado.

El acuerdo con Cadillac

En el transcurso de los últimos meses, el piloto mexicano se vio respaldado por un nuevo manager y entre ambos han contemplado varias opciones para regresar a la competición. Los resultados de Pérez fueron cuestionados la pasada temporada, dado que no obtuvo ni la mitad de puntos que Max Verstappen. El rendimiento de Checo dejó de cuestionarse tras ver que los resultados de Liam Lawson y Yuki Tsonuda no eran superiores a los del mexicano.

El descanso de F1

Checo dejó claro que su despido del equipo de bebidas energéticas no significaba una despedida de la F1, únicamente cambió su prioridad: "Disfrutar, hacer cosas que no he hecho, estar con mi familia. En los próximos meses, tomaré una decisión sobre lo que quiero para el siguiente paso en mi carrera". Incluso el padre del expiloto de Red Bull aclaró que su hijo regresaría en un futuro a la competición.

El segundo asiento

El equipo estadounidense estará liderado por el ex CEO de Manor Marussia, Graeme Lowdon. Entre las opciones de Lowdon se han contemplado varios pilotos, entre ellos también se situaba Valteri Bottas. Tras meses de especulaciones, parece que las filas de Cadillac empiezan a encaminarse con el fichaje de Checo Pérez. Aunque, todavía se desconoce quién acompañará al piloto mexicano en el nuevo equipo de F1.

Felipe Drugovich (piloto reserva de Aston Martin), Jak Crawfor (piloto F2) y Alex Dunne (piloto F2) se presentan como candidatos al segundo asiento del equipo estadounidense. Aunque, Drugovich encabeza la lista de Cadillac.