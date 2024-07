Checo niega que exista una cláusula de rendimiento: "Seguiré en Red Bull"

Sergio Pérez renovó por dos años con Red Bull a principios de junio y en las últimas seis carreras solo ha sumado 15 puntos. Su diferencia con el líder del Mundial, su compañero Max Verstappen es de 137 puntos en el ecuador del Mundial y su jefe Christian Horner ha admitido públicamente que "es insostenible" no puntuar con este coche y dejar al equipo en desventaja en el campeonato de constructores, con rivales como Ferrari, McLaren y Mercedes al acecho. Sin embargo, a su llegada a Budapest, Checo ha asegurado que pase lo que pase este fin de semana en Hungría y la próxima en Spa, seguirá el Red Bull después del verano "y también el año que viene".

Pérez ha desmentido que exista una clásula de rendimiento en su contrato, según la cual si la diferencia era superior a los 100 puntos respecto a Verstappen, Red Bull podía ejecutar su despido sin penalización. El propio Helmut Marko, asesor del equipo de las bebidas energéticas, habló de cláusulas en el contrato, pero el mexicano lo niega. "No hay nada relacionado con eso. Obviamente, no puedo hablar de mi contrato, pero no hay nada relacionado con eso", ha explicado.

"Lo que he dicho es que las dos próximas carreras son muy importantes para mí. Quiero irme de vacaciones con un buen espíritu y creo que es bueno para el equipo irnos a las vacaciones en lo alto. Estoy totalmente concentrado y entregado y estaré aquí, y volveré a estar aquí el año que viene, y eso no es nada diferente. Estoy totalmente comprometido conmigo mismo. Así que las dos próximas carreras no cambian nada para mí", zanja Checo.