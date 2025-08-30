Checo, feliz con Cadillac, habla de sin tapujos de su oscura etapa en Red Bull

Sergio Pérez está de vuelta y con ello ha hecho feliz a su legión de seguidores en Latinoamérica. El mexicano, que esta semana ha sido confirmado como piloto oficial de Cadillac para la próxima temporada de Fórmula 1, afronta su nueva etapa con máxima ilusión. También se siente liberado para hablar del calvario que vivió en su último año con Red Bull, lidiando con un coche que no respondía y con las constantes críticas de los jefes del equipo y la prensa anglosajona.

Checo ha participado en el podcast de Sky Sports F1 y ha abordado sin tapujos su difícil adiós a Red Bull, que rescindió su contrato cuando aún le quedaban dos años firmados. "Lo que pasó en mi anterior equipo ya evidenció cuáles eran los problemas. No tengo que probar nada. Lo que me mueve ahora es disfrutar. Recibo mucho cariño de mis aficionados y creo que merezco decidir cuándo y cómo despedirme. Esta oportunidad es única", asegura.

No solo Pérez sufrió con el segundo coche de Red Bull. Pierre Gasly, Alexander Albon, Liam Lawson o Yuki Tsunoda tampoco han logrado destacar con un monoplaza hecho a ‘medida’ para el tetracampeón Max Verstappen. De hecho, en 2025 ni siquiera el neerlandés consigue rendir al máximo nivel con un ‘rebelde’ RB21.

"Es un coche muy particular, con un estilo de conducción que sólo Max domina a la perfección. Yo conseguí sobrevivir varios años, pero para el segundo piloto el Red Bull siempre fue un reto enorme", explica.

Con todo, Pérez cosechó grandes resultados en sus primeras campañas en Milton Keynes y contribuyó decisivamente a conquistar el título de constructores en 2023. En los primeros 14 grandes premios de 2024 sumó 131 puntos, pero en los diez siguientes apenas logró 21. Y según cuenta, todo se debió al coche: “Era tan crítico que cuando aparecía cualquier variable, como la lluvia o el viento, se volvía inconducible. No era un tema de piloto, sino del propio coche", asegura, convencido de que el bajón no se debió a su propios errores.

"Mentalmente fui muy fuerte. Muchos iban a por mí, pero ahora queda claro lo que conseguí en ese equipo y con ese coche", recuerda.