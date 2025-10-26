Checo y el drama del segundo asiento de Red Bull: "Cuando salí pensé: Pobre el que venga aquí"

La temporada toca a su fin y Red Bull vuelve a ser la única escudería que sigue sin tener clara su alineación de pilotos. Solo Max Verstappen sabe a ciencia cierta que tiene asegurado un volante en el equipo de las bebidas energéticas. El futuro de su actual compañero Yuki Tsunoda está en el aire y también hay dudas sobre la pareja Lawson - Hadjar en el Visa RB. Además, la candidatura del júnior Arvid Lindblad está cobrando cada vez más fuerza.

En el paddock se escuchan todo tipo de rumores y posibles combinaciones, pero si alguien puede hablar del tema es Sergio Pérez, que al final del curso pasado fue despedido por bajo rendimiento a pesar de tener dos años de contratro en vigor. Le relevaron a toda prisa por Liam Lawson y tras dos malas carreras, bajaron del coche al neozelandés, que regreró a Racing Bulls y fue sustituído por Tsunoda en el primer equipo.

"Cuando firmé mi salida de Red Bull, pensé: Pobre el que venga aquí" revela ahora Pérez, que es el gran ausente este fin de semana en el Gran Premio de México, pero la próxima temporada volverá a la parrilla con Cadillac. El mexicano tiene claro que cualquier piloto elegido para ser compañero de Verstappen lo va a pasar "realmente mal", tal como se ha demostrado los últimos años.

Checo, que estuvo cuatro años en Red Bull, es por ahora compañero de equipo más longevo de Verstappen en Fórmula 1. "Es un lugar muy difícil. Obviamente, estar al lado de Max es muy difícil, pero estar al lado de Max en Red Bull es algo que la gente no entiende. Hay tantas cosas que podría contar... No hay ningún piloto que pueda sobrevivir allí. No importa si traes a Hamilton o a Leclerc, quienquiera que traigas allí va a tener muchas dificultades", ha advertido Pérez en Sky Sports F1.

El mexicano reconoce que le costará ver como espectador la carrera de este domingo en casa, pero le promete a su afición que "muy pronto estaré de vuelta" y confirma que en noviembre se subirá al Ferrari SF-23, el coche de pruebas de Cadillac, en dos jornadas de test en el circuito de Imola.