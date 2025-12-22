El CEO de Red Bull revela por qué despidió a Horner

Cinco meses después del sorprendente despido de Christian Horner tras dos décadas al frente de Red Bull, el CEO de la compañía Oliver Mintzlaff ha desvelado los motivos que le llevaron a tomar la drástica decisión, que con el paso del tiempo considera que fue la "adecuada".

En una extensa entrevista al rotativo neerlandés De Telegraaf, Mintzlaff también se refiere a la salida de Marko y se muestra convencido de que conseguirán retener a Max Verstappen, que este año ha perdido su corona.

El ambiente en el equipo se había complicado tras las acusaciones de 'conducta inapropiada' de Horner a una empleada. Y aunque fue absuelto tras una investigación interna, la situación se volvió insostenible. Adrian Newey decidió marcharse y cada fin de semana de gran premio había rumores constantes sobre la salida de Verstappen.

Tras el GP de Gran Bretaña, Red Bull anunció el cese de Horner, que fue sustituído por Laurent Mekies, un directivo con un perfil mucho más técnico y menos ejecutivo, procedente del segundo equipo, Racing Bulls. Verstappen ganó dos carreras de doce con Horner y seis con Mekies, volviendo a la lucha por el Mundial con los McLaren y quedándose a sólo dos puntos del campeón, Lando Norris.

"Sabíamos que teníamos que hacer algo. No soy un mero gestor de contratar y despedir, alguien que despide a la gente sin más. Esto también forma parte de una empresa. No podíamos seguir apoyándonos solo en la historia y sentimos que era hora de pasar página y comenzar un nuevo capítulo. No fue una decisión fácil, pero tampoco la tomamos a la ligera", ha explicado Mintzlaff.

"Era un secreto a voces que pasaban demasiadas cosas dentro del equipo. En los últimos meses, hemos visto que el rendimiento mejora cuando todo el mundo está concentrado al 100%. E incluso Max ha estado a punto de ganar el título, ganando más carreras que nadie", subraya, orgulloso de su apuesta por Mekies.

"Yo no puedo decir nada negativo sobre Christian, simplemente porque ha significado mucho para Red Bull. Siempre hay un tiempo en el que las cosas no van bien y como empresa, debes tomar una decisión. Es lógico que las cosas cambien en una empresa, quizá él ha cambiado durante los años", insiste.

"Puedes verlo de forma muy negativa el hecho de que los dos (Horner y Marko) se hayan ido ahora, pero diría que es bastante único que hayan estado aquí juntos durante tanto tiempo y conseguido tantas cosas. A veces, sólo necesitas un cambio para agitar las cosas", añade.

De cara a 2026, Mintzlaff reconoce que a estas alturas es una gran incógnita para todas las escuderías. "Nadie lo sabe, quizá seamos el segundo o tercer equipo. No se trata sólo del motor, sino también del chasis", apunta el alemán.

Mintzlaff, sucesor de fallecido Dietrich Mateschitz al frente de la compañía de las bebidas energéticas, está convencido de que Verstappen seguirá en Red Bull. "Max siempre quiere ganar y tener el mejor coche posible. Mientras sienta que estamos trabajando y haciendo todo lo posible para ello, creo que seguirá siendo leal. Él también ve todo lo que hemos invertido en nuestro propio motor".

"Siento que hay una enorme apreciación y lealtad por ambas partes y no tengo ninguna duda de que Max Verstappen acabará su carrera en Red Bull. Max es un tipo estupendo, no es un divo. Insisto, estoy seguro de que se quedará con nosotros para siempre. Si alguna vez deja de ser piloto, espero que no sea pronto, espero que siga vinculado a nosotros en otra función", añade.

"Es importante decir es que no tengo miedo de ninguna cláusula de rendimiento en su contrato. Lo más importante para un atleta es ver a todo el equipo darlo todo y creo que Max está impresionado con la forma en la que los resultados y el ambiente de equipo han llegado este año", concluye.