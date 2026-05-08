El CEO de McLaren confiesa su "el peor momento" de su carrera... y tiene que ver con Fernando Alonso

El CEO de McLaren, Zak Brown, celebra el buen momento que vive la escudería de Woking, de la que se hizo cargo en 2018 tomando el relevo de Ron Dennis para acometer una reestructuración interna. El año pasado Lando Norris logró el título de pilotos y el equipo sumó su segunda corona de constructores consecutiva. Un éxito que contrasta con la situación de crisis que se encontró al aterrizar en el McLaren Technology Center.

Brown no olvida los malos momentos de su carrera deportiva, ya que éstos le dan más valor al contexto actual. Subraya que los problemas no solo se ciñeron a la Fórmula 1, ya que según el dirigente estadounidense la "peor experiencia" de su vida ocurrió en la IndyCar, concretamente en la aventura junto a Fernando Alonso en 2019.

El bicampeón español, que perseguía la triple corona (Le Mans, Mónaco e Indianápolis), completó una gran actuación en las 500 Millas dos años antes, estando aún con McLaren en la F1, llegando a pelear por la victoria hasta que el motor de su coche le impidió ver la bandera a cuadros.

En 2019, durante su paréntesis en el 'gran circo', se centró en el Mundial de Resistencia, Daytona y el Rally Dakar, pero también quiso volver a intentarlo en Indianápolis. Esta vez, a los mandos de un McLaren muy poco competitivo, Fernando no consiguió clasificarse entre los 33 coches que participaron en la carrera.

"Especialmente en los primeros días, había muchos obstáculos. Cometí muchos errores por el camino. Le dije al equipo que los errores están bien, sólo que no cometas el mismo dos veces, porque aprendes de los errores", recuerda Brown en declaraciones que publica el portal Racing News 365.

"Probablemente, el mayor error, el más público, que ha habido muchos, pero el más público, fue no clasificarnos para las 500 Millas de Indianápolis con Fernando Alonso. En ese momento, fue la peor experiencia de mi vida. Pero estoy muy orgulloso. Suena extraño, pero así es cómo aprendimos. Fue mi culpa, porque no pusimos las piezas en su lugar, a la gente adecuada, no confié en mi instinto", reconoce el californiano.

"Cuando no nos clasificamos con Alonso, la gente nos preguntaba si estábamos acabados, eso fue sin duda un buen golpe", añade Brown. Con los años, la estructura de McLaren en la IndyCar ha ido de menos a más y el mexicano Patricio O'Ward llegó a rozar la victoria en 2024, en una épico batalla con Josef Newgarden hasta la última vuelta.

"Estoy feliz de que sucediera lo de 2019, porque no permitiré que vuelva a ocurrir. Desde entonces, hemos acabado segundos en la Indy 500 en dos ocasiones y hemos tenido un accidente yendo en cabeza.", ha expresado Brown para cerrar.