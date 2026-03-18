La 'censura' llega a Aston Martin

Ni siquiera los más pesimistas esperaban una pesadilla como la que viven estos días Fernando Alonso y Lance Stroll en Aston Martin. Lo que hace apenas unos meses era ilusión desbordada por el primer proyecto de Adrian Newey y Honda con el nuevo reglamento de la F1, es ahora mismo una catástrofe que puede llevar largos meses solucionar. Y obviamente, la situación, del todo inesperada en Silverstone, deja muchas preguntas en el aire.

Después de dos grandes premios , Australia y China, en los que Alonso y Stroll no consiguieron ver la bandera a cuadros, la consigna en el equipo es evitar cualquier polémica o ‘incendio’ añadido, como el que provocaron las duras palabras del compañero de Fernando. ¿Cuándo mejorará Aston Martin?, Rezad, rezad conmigo”, lanzó el canadiense tras la carrera en Shanghai.

En Australia, Stroll comparó las fuertes vibraciones del motor Honda en el coche con una “silla eléctrica” y antes de eso, en los test de Bahrein, dijo que lo único que se salvaba del monoplaza de 2026 era “la decoración”.

En contraste, Alonso se ha mostrado mucho más comedido. La experiencia le aconseja morderse la lengua, aunque por dentro se lo lleven los ‘demonios’ y de ahí que en Aston Martin hayan instaurado una especie de ‘censura’ para evitar tirarle de la lengua a los pilotos. Incluso los jóvenes de la cantera reciben instrucciones del equipo sobre lo que deben o no contestar.

Mike Krack, jefe de operaciones en pista del equipo británico, aprovechó una pregunta sobre la comunicación directa de Adrian Newey con los pilotos durante su ausencia en China para mandar un mensaje a los periodistas: “Ya lo he dicho antes y lo voy a repetir. Y también espero que sea una especie de petición para vosotros, los medios. Los pilotos no pueden hacer nada. Los pilotos están muy expuestos y reciben preguntas polémicas".

"Escuché quejas de que Lance no estaba dando muchas respuestas", continuó Krack, en referencia a sus respuestas a base de monosílabos tras la crono de Shanghai. "Tenemos que entender esta situación. Es una competición deportiva. Es emocional. Todos hacemos esto por la emoción y no queremos estar peleándonos en la retaguardia. Ellos están poniendo muchísima energía y a menudo reciben preguntas que no son apropiadas. Son deportistas profesionales, pero también son seres humanos. A ver si conseguimos tener un poco de consideración con ellos. Ayudadnos, por favor”, sugirió Krack.

Por último, el luxemburgués negó que la ausencia de Newey en China fuera una decisión de última hora: "Hay un plan establecido sobre dónde se supone que debe venir Adrian y dónde no, así que no hemos cambiado eso. Siempre ha estado claro que Adrian no iba a estar en todas las carreras", insistió. Antes de que empezara el Mundial, fuentes del equipo apuntaron que Newey, efectivamente, iba a saltarse carreras este año, pero que en todo caso iba a estar presente en las primeras.

"Hoy en día, con los medios de comunicación modernos, creo que realmente no importa dónde se encuentre la gente. He oído que Sky Alemania estaba retransmitiendo desde Alemania el Gran Premio de Australia, así que creo que hoy en día eso no es un problema. Y sí, mantuvimos un intercambio normal con Adrian”, concluyó.