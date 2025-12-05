Fórmula 1
Se ceban con Alonso en los regalos de 'amigo invisible' de la F1
Nico Hülkenberg, el encargado del 'amigo invisible' a Fernando, le sorprendió con un bastón como obsequio navideño
Los pilotos de Fórmula 1 despiden la temporada en Abu Dhabi y el jueves celebraron su tradicional cena de clausura, a la que solo faltaron Fernando Alonso y Lance Stroll, que tenían otro compromiso con Aston Martin. Antes, en el paddock, la parrilla se repartió los también clásicos regalos de 'amigo invisible', con muchas risas y alguna sorpresa.
En concreto, a Nico Hülkenberg le tocó encargarse del regalo de Fernando Alonso, el piloto más veterano de la actual Fórmula 1 a sus 44 años, seguido de Lewis Hamilton, que cumple 41 en enero y del piloto alemán de Sauber, que tiene 38.
'Hulk', en modo ironía, le regaló a Fernando ... ¡Un bastón! y el piloto asturiano se lo tomó a risa, sin dudar en pasearse por el paddock apoyado en el, como ilustró el equipo Aston Martin en sus redes y difundió @MedF1osTV.
Tampoco salió muy bien parado en el reparto Carlos Sainz, al que premiaron su 'españolidad'.
Edad de los pilotos de F1:
- Fernando Alonso: 44 años
- Lewis Hamilton: 40 años
- Nico Hulkenberg: 38 años
- Sergio Pérez: 35 años
- Carlos Sainz: 30 años
- Alex Albon: 29 años
- Pierre Gasly: 29 años
- Esteban Ocon: 29 años
- Charles Leclerc: 28 años
- Max Verstappen: 28 años
- George Russell: 27 años
- Lance Stroll: 27 años
- Lando Norris: 26 años
- Yuki Tsunoda: 25 años
- Oscar Piastri: 24 años
- Liam Lawson: 23 años
- Jack Doohan: 22 años
- Franco Colapinto: 22 años
- Gabriel Bortoleto: 21 años
- Isack Hadjar: 21 años
- Oliver Bearman: 20 años
- Andrea Kimi Antonelli: 19 años
