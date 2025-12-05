Se ceban con Alonso en los regalos de 'amigo invisible' de la F1

Los pilotos de Fórmula 1 despiden la temporada en Abu Dhabi y el jueves celebraron su tradicional cena de clausura, a la que solo faltaron Fernando Alonso y Lance Stroll, que tenían otro compromiso con Aston Martin. Antes, en el paddock, la parrilla se repartió los también clásicos regalos de 'amigo invisible', con muchas risas y alguna sorpresa.

En concreto, a Nico Hülkenberg le tocó encargarse del regalo de Fernando Alonso, el piloto más veterano de la actual Fórmula 1 a sus 44 años, seguido de Lewis Hamilton, que cumple 41 en enero y del piloto alemán de Sauber, que tiene 38.

'Hulk', en modo ironía, le regaló a Fernando ... ¡Un bastón! y el piloto asturiano se lo tomó a risa, sin dudar en pasearse por el paddock apoyado en el, como ilustró el equipo Aston Martin en sus redes y difundió @MedF1osTV.

Tampoco salió muy bien parado en el reparto Carlos Sainz, al que premiaron su 'españolidad'.

Edad de los pilotos de F1: