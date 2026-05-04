El catastrófico domingo de Charles Leclerc en Miami

Después de cinco semanas de parón obligado, la F1 regresó este fin de semana con un Gran Premio de Miami que tuvo todos los ingredientes para reenganchar a los aficionados. Desde un resurgir de McLaren, hasta una salida caótica, trompos y batallas de otras épocas entre veteranos como Hamilton y Verstappen o Alonso y Checo Pérez.

Especialmente movida fue la carrera del domingo, con mucho trabajo para los Comisarios, que anotaron varias infracciones para ser analizadas después de la sesión. Tras estudiarlas y hablar con los implicados, la mayoría de ellas quedaron sin sanción, menos dos, la de Max Verstappen y la de Charles Leclerc. El neerlandés fue penalizado con cinco segundos por pisar la línea blanca en la salida del pit lane, aunque esto no afectó a su clasificación final.

Charles Leclerc (Ferrari) en el Gran Premio de Miami / EFE

Sí que tuvo repercusión en cambio la pena a Leclerc, que fue de 20 segundos a añadir al tiempo final tras la carrera. Esto supuso que el de Ferrari pasara de la sexta a la octava plaza, superado así por Lewis Hamilton y Franco Colapinto. Así se ponía el broche a un domingo para olvidar del piloto monegasco que empezó como líder la carrera y acabó sufriendo para cruzar la bandera a cuadros.

Comunicado de la FIA / FIA

La sanción, según explicó la FIA en su comunicado, se aplicó por "abandonar los límites de la pista repetidamente sin justificación". La nota hace referencia al final de la carrera, cuando Leclerc perdió el control de su coche mientras perseguía a Oscar Piastri por la posición de podio. El monegasco salvó un trompo y recondujo la situación pero algo se había roto en la dirección de su SF-26 y le fue prácticamente imposible controlar el coche en las últimas curvas. Para salvar la situación, el de Ferrari tuvo que salir en varias ocasiones por fuera del trazado e incluso llegó a tocarse con Verstappen antes de cruzar finalmente la bandera a cuadros.

Para el organismo internacional, "el hecho de que tuviera que acortar las chicane (es decir, salirse de la pista) significaba que obtuvo una ventaja duradera al salirse de la pista de esa manera. El hecho de que tuviera algún tipo de problema mecánico no constituía una razón justificable".

Comunicado de la FIA El coche n.º 16 hizo un trompo en la última vuelta en la curva 3 y chocó contra el muro, pero siguió en pista. El piloto nos informó de que el coche parecía estar en buen estado, salvo por el hecho de que no tomaba correctamente las curvas a la derecha. Debido a este problema, se vio obligado a saltarse las chicane en su camino hacia la bandera a cuadros. Determinamos que el hecho de que tuviera que acortar las chicane (es decir, salirse de la pista) significaba que obtuvo una ventaja duradera al salirse de la pista de esa manera. El hecho de que tuviera algún tipo de problema mecánico no constituía una razón justificable. Por consiguiente, imponemos una penalización de paso por boxes al coche 16, dado el número de veces que el coche se salió de la pista y obtuvo una ventaja. También hemos considerado si existía una infracción adicional por continuar conduciendo un coche con un problema mecánico evidente y perceptible. Hemos determinado que no había pruebas de que existiera un problema mecánico evidente o perceptible. Por lo tanto, no hemos tomado ninguna medida adicional en relación con esa posible infracción.

Tras la carrera, el monegasco hizo autocrítica. "Lo eché todo por la borda. Estoy decepcionado. Lo siento mucho por el equipo, que ha trabajado mucho. También por los aficionados que siempre nos apoyan. Mi error no es algo aceptable", explicó.

Enfado monumental

La sanción no fue más que la puntilla de una carrera para olvidar. Leclerc realizó una gran salida y llegó a liderar durante los primeros giros. La lluvia acechaba en los radares y los equipos esperaban a tomar una decisión sobre las posibles paradas. En Ferrari no quisieron esperar y llamaron a Leclerc, en lo que fue un error claro de estrategia.

Mensaje de Leclerc / X

Leclerc cumplió con las indicaciones de su equipo pero quiso dejar claro que no estaba de acuerdo. "¿Por qué me paráis, dónde está la lluvia?", se preguntaba. Ante el silencio de su ingeniero, insistía: “La próxima vez que tomes una decisión, por favor habla conmigo. También estoy aquí".

Mensaje alto y claro para sus ingenieros. A partir de ahí, todo se complicó para un Leclerc que tuvo que lidiar en varias batallas y acabó con ese trompo que le costó la sanción y varias posiciones en la clasificación final.