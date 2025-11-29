Carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en directo

Carrera Sprint GP Catar F1

La clasificación del Sprint en el día de ayer, nos dejó muchas emociones y con pilotos en posiciones inesperadas. Piastri consiguió la "mini pole", Russell se coló entre los Mclaren con Norris tercero, Alonso se colocó en la cuarta posición, y Tsunoda quinto por delante de Max Verstappen que fue sexto, a causa de un error en la curva 4. Un gran subviraje que le hizo dañar el fondo plano.