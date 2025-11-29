En directo
F1
Carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en directo
Sigue en directo la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar disputada en el circuito de Lusail
Albert Miranda
Sigue en directo la sprint del GP de Qatar en la que Fernando Alonso sale desde la cuarta plaza de la parrilla.
Carrera Sprint GP Catar F1
La clasificación del Sprint en el día de ayer, nos dejó muchas emociones y con pilotos en posiciones inesperadas. Piastri consiguió la "mini pole", Russell se coló entre los Mclaren con Norris tercero, Alonso se colocó en la cuarta posición, y Tsunoda quinto por delante de Max Verstappen que fue sexto, a causa de un error en la curva 4. Un gran subviraje que le hizo dañar el fondo plano.
Carrera Sprint GP Catar F1
¡Muuuuuy buenaaas tardeeees a todoooss! Bienvenidos a la narración de la carrera al Sprint del circuito de Catar. Un formato que cada vez gusta más a lo pilotos y a los aficionados. Disfruten de la narración porque este evento promete muchas emociones.
