Carrera Sprint y Clasificación del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1: a qué hora y dónde ver F1 por TV, en directo con Fernando Alonso

El GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 afronta este sábado una jornada de máxima intensidad. Después de las primeras pruebas el viernes y la clasificación al sprint, Silverstone acogerá primero la carrera Sprint y, apenas unas horas después, la clasificación que definirá la parrilla de salida para el Gran Premio del domingo. Dos sesiones decisivas que pueden marcar el devenir del fin de semana.

La pelea por el Mundial continúa al rojo vivo. Kimi Antonelli llega a Silverstone como líder del campeonato, aunque Lewis Hamilton y George Russell siguen al acecho y confían en aprovechar un circuito donde conocen cada curva para recortar distancias. La Sprint repartirá unos valiosos puntos antes de una clasificación en la que cada milésima puede resultar determinante en uno de los trazados más rápidos y exigentes de toda la temporada.

También habrá mucha atención sobre Lewis Hamilton, que correrá ante su afición en un escenario donde ha firmado algunas de las actuaciones más memorables de su carrera. El piloto de Ferrari quiere prolongar su gran momento de forma y convertir Silverstone en el punto de inflexión definitivo para acercarse todavía más al liderato del Mundial.

Hamilton, con aires renovados / Scuderia Ferrari

Por su parte, Fernando Alonso afronta una nueva jornada dura para Aston Martin. El asturiano tratará de sacar el máximo rendimiento a un monoplaza que sigue lejos de los equipos de cabeza, aunque el conocimiento del trazado y una buena estrategia tanto en la Sprint como en la clasificación podrían permitirle luchar por una posición algo competitiva de cara a la carrera del domingo. Carlos Sainz también buscará aprovechar cada oportunidad con Williams para seguir dando pasos adelante y colocar el coche en la mejor posición posible en una parrilla que, una vez más, promete estar tremendamente igualada.

A qué hora es la clasificación y la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 2026

Sábado 4 de julio: Sprint | 13:00 horas

Clasificación | 17:00 horas

Dónde ver el GP de Gran Bretaña F1 2026 en directo, por TV y en Internet

En España, el Gran Premio de Bran Bretaña se podrá seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.

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