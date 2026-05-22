FÓRMULA 1
Carrera Sprint y Clasificación del GP de Canadá de Fórmula 1: horario y dónde ver F1 hoy por TV, en directo con Fernando Alonso
A qué hora empieza la clasificación y la sprint del GP de Canadá y cómo ver el Mundial de Fórmula 1 desde España
En qué canal de TV seguir la Fórmula 1 en directo desde España con Fernando Alonso y Carlos Sainz
El GP de Canadá 2026 entra en su fase decisiva. Una vez realizadas las primeras de contacto en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, este sábado la acción regresa a pista con la clasificación y la carrera al Sprint, que repartirá los primeros puntos del fin de semana.
Este viernes, los pilotos pudieron recordar de primera mano la dureza del trazado canadiense. La disputa de la clasificación al Sprint permitió a los pilotos conocer sus posiciones de salida de cara a la prueba corta de este sábado, donde los primeros metros serán decisivos para arañar una pequeña alegría y encarar el resto del fin de semana con optimismo.
La Sprint de este sábado será la tercera prueba corta del curso, donde hasta ahora ha habido un dominio dispar. En China fue George Russell quien se impuso con suficiencia, mientras que en Miami los dos McLaren firmaron un doblete con Lando Norris por encima de Oscar Piastri.
Unas horas después llegará el turno de la clasificación a la carrera del domingo, que contará una vez más con Mercedes como principales favoritos a la pole position. Kimi Antonelli, líder del Mundial, quiere ampliar o como mínimo mantener su ventaja con George Russell y seguir con su sueño de ser campeón del mundo con 19 años.
Miradas puestas también en Fernando Alonso y en su AMR26. Aston Martin ha corregido buena parte de sus problemas de fiabilidad estas últimas semanas, pero todavía tiene que desbloquear prestaciones si quiere acercarse a la competencia.
Horarios de la carrera sprint y la clasificación del GP de Canadá de Fórmula 1 2026
Sábado 23 de mayo:
- Carrera sprint | 18:00 horas (23 vueltas)
- Clasificación | 22:00 horas
Dónde ver el GP de Canadá F1 2026 en directo, por TV y en Internet
En España, el Gran Premio de Canadá y todas las carreras, clasificaciones y entrenamientos del Mundial de Fórmula 1 este 2026 se podrán seguir en directo a través de DAZN. En Argentina, Chile, México, Colombia, Perú y Estados Unidos, la Fórmula 1 se podrá seguir a través de FOX Sports y ESPN. También está la opción de usar el servicio de pago F1 TV Pro que ofrece el propio campeonato de Fórmula 1.
Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial de Fórmula 1 con nuestras narraciones en directo de entrenamientos, clasificaciones y carreras, así como las crónicas y las reacciones de los protagonistas una vez finalicen los mismos.
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