En directo
F1
Carrera del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en directo
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Qatar disputada en el circuito de Lusail
Arnau Montserrat
Gran Premio de Qatar, penúltima cita del Mundial 2025 de F1 con el título en juego.
SAFETY CAR
¡ACCIDENTE DE HULKENBERG! Safety Car en pista... OJO porque por números podrían entrar varios coches. Recordamos que máximo 25 vueltas por neumático... y dos paradas obligatorias.
Vuelta 7/57
Investiga dirección de carrera una posible salida en falso de Ocon...
Vuelta 6/57
Se queja Verstappen del balance extremo entre curvas a derechas y curvas a izquierdas. No sabemos cuánto le afecta pero acaba de hacer vuelta rápida el neerlandés. Aguanta Piastri su ritmo.
Vuelta 3/57
Piastri se ha ganado un margen de 1,8 segundos con Verstappen. Misma distancia entre Max y Norris.
El que ha perdido 3 posiciones es Russell... De momento manda Piastri, segundo Verstappen y tercero Norris. Por detrás, Antonelli, Sainz, Alonso, Russell, Hadjar, Gasly y Hulkenberg.
Vuelta 1/57
¡QUINTO SAINZ, SEXTO ALONSO! Han ganado ambos dos posiciones. Gran salida de los españoles.
¡Verstappen se pone seguuuundo! Pasa a Norris en la salida, mantiene la primera posición un Piastri que se marcha.
VUELTA 1/57
¡ARRANCA EL GRAN PREMIO DE QATAR!
¡Ennnn marcha la vuelta de formación en el circuito de Lusail!
Recordamos la parrilla de salida del Gran Premio de Qatar. Todo listo para la vuelta de formación...
