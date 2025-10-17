Carrera del Gran Premio de México de F1, en directo, con Alonso y Sainz

Habla Fernando Alonso

El piloto español atiende a DAZN a veinte minutos del arranque de la carrera. Estas han sido sus declaraciones más destacadas:

"Tendremos que ver como va la salida en las tres primeras curvas. Debemos evitar cualquier incidente delante de nuestra posición"

"Creo que no tengo el ritmo para estar entre los diez primeros hoy, tendré que hacer algo diferente"

"Todos vamos a salir con una estrategia muy flexible. Además, nadie esperaba esta temperatura de 27 grados"