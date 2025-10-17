En directo
F1
Carrera del Gran Premio de México de F1, en directo, con Alonso y Sainz
Sigue en directo la carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1 que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez
David Raurell
Domingo de carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sigue en Sport.es el Gran Premio de México de F1.
El Mundial está que arde
Así está la clasificación general antes de la carrera de esta noche en México. ¿Continuará Verstappen con su increíble 'Operación Remontada'?
1- Piastri (346 pts)
2- Norris (332 pts)
3- Verstappen (306 pts)
4- Russell (252 pts)
5- Leclerc (192 pts)
Suena el himno de México en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Arranca la cuenta atrás para el inicio del espectáculo: ¡tan solo quedan 15 minutos!
Habla Fernando Alonso
El piloto español atiende a DAZN a veinte minutos del arranque de la carrera. Estas han sido sus declaraciones más destacadas:
"Tendremos que ver como va la salida en las tres primeras curvas. Debemos evitar cualquier incidente delante de nuestra posición"
"Creo que no tengo el ritmo para estar entre los diez primeros hoy, tendré que hacer algo diferente"
"Todos vamos a salir con una estrategia muy flexible. Además, nadie esperaba esta temperatura de 27 grados"
Estas son las posiciones de salida para la carrera. Lando Norris saldrá en primer lugar, justo por delante de los dos Ferrari: Leclerc y Hamilton.
¡Bienvenidos a México!
¡Muy buenas noches!
En apenas 30 minutos arrancará la carrera del GP de México de Fórmula 1.
Por fin llega el momento más esperado del fin de semana, en una carrera que puede ser clave en el Mundial.
