En directo
F1
Carrera del Gran Premio de Estados Unidos de F1, en directo
Sigue en directo el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se disputa en el COTA
Este domingo se disputa la carrera del GP de las Américas de F1. Sigue el Gran Premio de Estados Unidos en directo en SPORT.
¡Vuelta rápida de Leclerc!
Tras el cambio de la goma blanda a la media y con aire limpio, Leclerc ha conseguido marcar la vuelta rápida en carrera. Al inicio de la vuelta 33, Lando ha entrado a boxes a cambiar sus neumáticos.
La parada de Fernando Alonso
Tras completar las primeras 31 vueltas, Fernando Alonso ha pasado por boxes para cambiar el neumático medio por el blando. El piloto de Aston Martin está rodando 14º, tras la parada.
La posible amenaza de Piastri
Desde McLaren se ha detectado la posibilidad de un undercut de Russell sobre Piastri. Para evitar el adelantamiento, el piloto ha decidido parar ya para cambiar los neumáticos.
Vuelta 30/56
- Verstappen
- Norris
- Hamilton
- Piastri
- Russell
- Leclerc
- Tsunoda
- Bearman
- Hülkenberg
- Alonso
¡El ecuador de la carrera!
Los pilotos acaban de cruzar el ecuador de la carrera completando la vuelta 28; todavía quedan otras 28 para conocer al ganador del GP de Estados Unidos.
¡Las quejas de Piastri!
El líder del campeonato está rodando en la cuarta posición, pero se ha quejado de problemas en el neumático derecho trasero. Piastri está rodando con el neumático medio y dados los problemas con el compuesto más duro, se espera que los pilotos lo vayan a evitar.
¡Empieza la pelea en Ferrari!
El ritmo de Leclerc con el neumático blando ha descendido y ha estado cerca de ser adelantado por Hamilton. Antes de que se produjera el adelantamiento, Leclerc ha pasado por boxes a cambiar el neumático blando por el medio.
Norris adelanta a Leclerc
En la vuelta 21, Lando Norris ha conseguido consolidar el adelantamiento sobre Charles Leclerc. El piloto de McLaren ya es segundo y el de Ferrari tercero.
¡El aviso de Norris!
El piloto de McLaren ha recibido la bandera blanca y negra. En el caso de que vuelva a superar los límites de la pista podrá recibir una sanción de 5 segundos. La penalización le provocaría quedar por detrás de Hamilton.
Vuelta 20/56
- Verstappen
- Leclerc
- Norris
- Hamilton
- Piastri
- Russell
- Tsunoda
- Bearman
- Hülkenberg
- Alonso
- Barcelona - Girona, en directo hoy: el derbi catalán, en vivo | LaLiga EA Sports
- Peligró la Champions: La durísima sanción de UEFA que evitó el Barça
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Barça - Girona
- Gabriel Rufián y la separación de su expareja, Mireia Varela: 'El dolor de saber que no podré recuperarle
- Lo que no se vio del Barça - Girona: Joan Garcia pasa de privilegios
- FC Barcelona - Girona: Un derbi bajo mínimos para resurgir y crecer
- Flick se cansa de pruebas con Cubarsí
- Alcaraz - Sinner: a qué hora y dónde ver la final del Six Kings Slam hoy por TV y en directo