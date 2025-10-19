Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Carrera del Gran Premio de Estados Unidos de F1, en directo

Sigue en directo el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se disputa en el COTA

Oscar Piastri, con su McLaren en el circuito de Austin

Oscar Piastri, con su McLaren en el circuito de Austin / Eric Gay / AP

Irene Lao Puertas

Este domingo se disputa la carrera del GP de las Américas de F1. Sigue el Gran Premio de Estados Unidos en directo en SPORT.

